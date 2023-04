Si con "Euphoria" batió récords, con "Tattoo" no se está quedando atrás. Por el momento, en España, el tema se encuentra entre los 50 más virales de nuestro país. 11 años después de levantar el micrófono de cristal en Bakú 2012, Loreen regresa a Eurovisión tras arrasar en el Melodifestivalen con un tema completamente opuesto al de su victoria. Así lo ha definido la sueca en alguna entrevista. La propuesta gusta tanto que muchos artistas se atreven a hacer su propia cover. Uno de ellos ha sido nuestro representante en Eurovisión Junior 2022, Carlos Higes.

“Loreen resubiendo la cover de Carlos Higes ������ pic.twitter.com/QQzzCt3vEF“ — Michael ������️ (@vldmichael) April 2, 2023

El intérprete de "Señorita" ha subido un video a sus redes sociales cantando el tema de la ganadora del Festival de la Canción 2012. Pero esto no se queda solo así. Loreen ha compartido la versión de Carlos en sus historias de Instagram con un mensaje: "This beauty" ("Que belleza").

No solo la abanderada sueca ha reaccionado al vídeo. Los compañeros de Higes en Ereván 2022 le han dejado algún que otro comentario en la publicación. Sophie Lennon, de Irlanda, le ha puesto "WOWWWW". La polaca Laura Baczkiewicz, "I love ur voice bestie"("Me encanta tu voz, amigo"). O la representante de Reino Unido, Freya Skye la ha comentado "AMAZING!!! I also spy the teddy in the background" ("¡INCREÍBLE! También espío al peluche de fondo"). El video tiene casi 80.000 reproducciones y ha recibido cerca de 6.000 me gustas.

Es verdad que Carlos Higes brilla cada vez que canta. El pasado mes de diciembre de 2022, en el certamen infantil hizo bailar a todos los asistentes al complejo Karem Demirchyan. La actuación de "Señorita" fue una de las más aplaudidas de aquella noche. En las votaciones, España recibió un total de 59 puntos del jurado profesional, entre ellos los 12 puntos de Reino Unido y se llevó 78 puntos del público. Finalmente, el valenciano y su "Señorita" lograron la sexta plaza.