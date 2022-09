Laura representará a Polonia en Eurovisión Junior 2022 con el tema "To The Moon". La joven de 11 años fue la vencedora del Szansa Na Sukces-Eurowizja Junior 2022, la preselección nacional a través de la que Polonia elige a su representante para el certamen infantil más famoso de Europa. Laura Baczkiewicz, finalista de La Voz Kids Polonia, impresionó tanto al jurado como al público de la preselección en una final muy reñida.

Polonia, por cuarto año consecutivo, ha repetido la fórmula para elegir a su representante y que tan bien le está funcionando: dos victorias y un segundo puesto. Después de tres semanas de competición, con tres semifinales y una Gran Final, un total de cuatro niños han competido por hacerse con el billete que les llevará el próximo 11 de diciembre a Ereván, Armenia. Finalmente ha sido la pequeña Laura la que se ha alzado con el triunfo tras recibir 20 puntos frente a los 16 de su contrincante, Alexander Malag.

La pasión por la música de la candidata polaca le viene desde la niñez. La pequeña comenzó a cantar a los cuatro años de edad en el Centro Cultural de Konin, su ciudad natal. A pesar de su corta edad, Laura ya cuenta con una gran experiencia sobre los escenarios. La pequeña ha ganado numerosos premios en concursos y festivales de música locales. A los espectadores de la TVP (Televisión Pública de Polonia), la cara de Laura les resultará familiar. La representante polaca fue una de las participantes de la última edición de La Voz Kids. Aunque no logró la victoria, Laura fue finalista del talent show dentro del equipo del cantante e influencer Dawid Kwiatkowski.

La joven, que vive en Konin, con su familia, dos perros, dos gatos y un conejo, actuará el 11 de diciembre en el Demirchian Arena de Ereván, donde se ubica el escenario de la XXedición del certamen juvenil.

Letra de "To The Moon"

Niepewny krok

Labirynt myśli w głowie

I każdy dzień

To nowy wyścig, powiedz



How to find your way, I think it's better5

To have dreamed and lost than to keep saying never

Powiem ci wyraźnie, jeszcze raz

Śmiało wyżej patrz



Jak na księżyc i z powrotem

Nie bój się, bo marzyć możesz

I think you're ready now

I think you're ready now

To dream big like to the moon and back



Jak na księżyc i z powrotem

Nie bój się, bo marzyć możesz

I think you're ready now

I think you're ready now

To dream big like to the moon and back



Nie słucham już

Co mówią znowu o mnie

Ważne co ja

Przed snem myślę o sobie



How to find your way, I think it's better

To have dreamed and lost than to keep saying never

Powiem ci wyraźnie, jeszcze raz

Śmiało wyżej patrz



Jak na księżyc i z powrotem

Nie bój się, bo marzyć możesz

I think you're ready now

I think you're ready now

To dream big like to the moon and back



Jak na księżyc i z powrotem

Nie bój się, bo marzyć możesz

I think you're ready now

I think you're ready now

To dream big like to the moon and back



Moon River

Aaaaa

Na dobranoc życzę ci

Spokojnych snów i sił, które w sobie masz



Jak na księżyc i z powrotem

Nie bój się, bo marzyć możesz

I think you're ready now

I think you're ready now

To dream big like to the moon and back



Jak na księżyc i z powrotem

Nie bój się, bo marzyć możesz

I think you're ready now

I think you're ready now

To dream big like to the moon and back