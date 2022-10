Sophie Lennon representará a Irlanda en Eurovisión Junior 2022. La joven participó en la final Junior de Éire 2022 que se retransmitió en los estudios de la RTE. En las próximas semanas se conocerá el tema que cantará, el cual estará compuesto especialmente por ella.

Por primera vez en la historia, los resultados se decieron por votación pública. En el programa había un jurado de dos miembros permenantes y un miembro rotativo que estuvo presente para dar su opinión de los concursantes, pero no tenían ningún poder.

Durante la final, las concursantes tenían que cantar dos canciones: una popoular cantada en irlandés y un tema que representase a Irlanda en el Festival de la Canción. Sophie decidió cantar "Leave a light on" y "Why me?", aquella balada que resultó la ganadora de Eurovisión 1992, Linda Martín.

Las tres aspirantes, incluyendo a Clare Keeley y Niamh Noade, ofrecieron al público irlandés grandes actuaciones, pero fue Sophie quien recibió grandes elógicos por parte de los jueces presentes en la gala.

La pequeña de 11 años es cantante, bailarina y actriz. Además tuvo la oportunidad de participar en el Britaint's got talent y ser una de las semifinalistas. En su cuenta de Instagram, subió esta versión de "Footprint in the sand" de la artista estadounidense Leona Lewis.