Eurovisión - Loreen canta en la PrePartyES de Madrid

Suecia ha ganado seis veces Eurovisión desde su debut en 1958 y muchos creen que este año conseguirá la séptima: Loreen parte como la gran favorita de la edición, una lista en cuyo top 5 también se encuentra Blanca Paloma. No es de extrañar y es que, al fin y al cabo, la artista nórdica ya tiene un micrófono de cristal. Ocurrió en 2012, hace once años, cuando presentó "Euphoria". Se ha convertido en una de las canciones más queridas por todos los eurofans, que este sábado celebran el regreso de Loreen en la PrePartyES 2023. La artista vuelve al festival con "Tattoo", que ya ha interpretado para el público de esta gran fiesta eurovisiva. Arropada por todos los asistentes, Loreen no ha dudado en cantar de nuevo "Euphoria", la canción que la catapultó al olimpo de Eurovisión.