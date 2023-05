¡Ya tenemos ganadora del Festival de Eurovisión 2023! Ocupaba el primer puesto en las casas de apuestas, sus rivales la seguían de lejos. Como era de esperar, Loreen volvió a convencer a Europa con "Tattoo", la canción con la que se presentó este año al certamen. Lo ha conseguido y con su victoria rompe varios récords. La cantante sueca es una de las dos personas que pueden decir que han ganado dos veces Eurovisión. El otro es Johnny Logan, cantante y compositor australiano nacionalizado irlandés. Ganó su primer festival en 1980 con la canción "What's Another Year?" y lo volvió a hacer en 1987 con el tema "Hold Me Now". Loreen es la primera mujer en conseguirlo y la primera persona del siglo XXI en apuntarse la hazaña. ¿Te has perdido su actuación? ¡Dale al play!

01.56 min Eurovisión 2023 - Suecia: Loreen canta "Tattoo" en la final

No solo eso. Loreen ha hecho que Suecia empate a Irlanda en cuanto a número de victorias en Eurovisión. El país anglosajón tenía hasta ahora el récord en solitario, acumula siete micrófonos de cristal, igual que Suecia a partir de este momento. La última vez se lo llevó fue gracias a Eimear Quinn con "The Voice". Eso sí, fue en 1996, es decir, Irlanda lleva más de dos décadas sin celebrar un triunfo en el certamen y, a pesar de eso, nadie le ha quitado el puesto.