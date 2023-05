Loreen en Eurovisión: Las diferencias de "Euphoria" y "Tattoo"

Se podría decir que este es el año de los regresos en Eurovisión. Ni más ni menos que seis artistas vuelven al festival esta edición, pero sin duda hay un nombre que levanta pasiones entre los eurofans: Lorine Zineb Nora Talhaoui, conocida como Loreen, participará por segunda vez once años después de ganar el micrófono de cristal con "Euphoria". No es la primera vez que un ganador se sube de nuevo al escenario de Eurovisión, pero en esta ocasión existe todavía más expectación, y es que Loreen parte como la gran favorita a hacerse con el micrófono de cristal. Opta, de hecho, a igualar el récord de Johnny Logan como única persona que ha ganado dos veces el festival. Ahora bien, ¿por qué Loreen ha decidido volver al festival? La propia artista nos lo cuenta.

Esa intuición que la llevó a Eurovisión con "Euphoria" es la misma que la ha hecho confiar en "Tattoo", su propuesta este año . Su regreso ha sido el fruto de ver la reacción de la gente ante su negativa a volver a participar. "Sentí que estaba destinado a suceder . Cuando me lo preguntaron por primera vez, dije que no porque no sabía por qué. ¿Tengo algo que pueda darle a la gente?", se preguntaba. "Cada vez que decía que no, sentía un poco menos de energía", explica. Las personas a su alrededor parecían algo descontentas, pero cuando decía que tal vez, se alegraban y emocionaban. "La vida quiere que vaya por este camino porque fluye. Estoy siguiendo la energía positiva ", cuenta.

" Nunca esperé volver ", confiesa Loreen, a horas de reunirse con el público español en la PrePartyES. "Pensé que sabía hacia dónde se dirigía mi vida, pero obviamente no. Ahora estoy aquí y estoy más feliz que nunca", reconoce. Han pasado once años desde su primera participación, una ocasión que recuerda con el cariño de quien echa la vista atrás a un momento feliz. "Euphoria" significó "la primera vez que confié en mi intuición , en mi instinto", cuenta, un salto de fe que define como creativamente "muy espiritual". "Hoy es como volver a una familia, como volver a algo que conozco muy bien. La conexión ya está ahí entre la gente y yo", asegura.

"Tattoo" y "Euphoria", como el yin y el yang

Loreen repite en esta nueva aventura con Thomas G:son y Peter Boström, los creadores de "Euphoria", a quienes acompañan Jimmy Jansson, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Cazzi Opeia y la propia Loreen en la composición de "Tattoo". Nada más escuchar el tema, la representante de Suecia sintió ese instinto que la guía. "Era por la noche, muy tarde, y me enviaron la canción por correo. Cuando la escuché, ni siquiera era yo la que cantaba en ese momento. Intuitivamente, simplemente me impactó. Me enamoré de ella", cuenta.

03.14 min La sueca Loreen defenderán su tema "Tattoo", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

De momento, Loreen asegura que, en esta segunda experiencia como participante en Eurovisión, lo siente como si fuera "un espacio muy familiar" para ella. No pierde de vista la reacción del público: "Creo que hasta me han dado un apodo en las redes sociales, 'la madre'. ¿Cómo? No soy tan mayor", bromea ella. Tiene claro qué es lo que distingue a la canción con la que ganó el festival en 2012 de la que defiende este año. Para Loreen, "Euphoria" y "Tattoo" son "lo mismo", pero al mismo tiempo "el yin y el yang, opuestas": define a "Euphoria" como "mística", mientras que "Tattoo" es "abierta". Si su primera propuesta era la luz de la luna, la de este año es la del sol. "Siento un ambiente cálido y maternal en comparación con "Euphoria", que era más una energía guerrera y mística", asegura la cantante sueca.