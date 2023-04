Edgar Allan Poe llega a Eurovisión 2023 de la mano de Teya & Salena, las representantes de Austria en el certamen. El escritor, genio del terror, se convierte en el protagonista de "Who the Hell is Edgar?", la pegadiza canción con la que intentarán ganar el festival y devolver el micrófono de cristal a su país nueve años después de la victoria de Conchita Wurst. Con la posesión del espíritu del novelista como premisa y bajo una apariencia en principio burlona, el tema esconde en realidad un mensaje reivindicativo, crítico hacia la industria de la música.

Nació, como cuentan Teya & Salena a RTVE con motivo de la PrePartyES, "como una broma, en cierto modo". Se encontraban en un campamento de composición y, pensando en "hacer reír a la gente por la noche", Teya empezó a improvisar algunas líneas. La referencia a Edgar Allan Poe salió un poco de la nada, de improviso. "Ronnie, nuestro productor en la sesión, se dio la vuelta y dijo: '¿Quién diablos es Edgar?'. Como si realmente no lo supiera", explica ella. Incluyeron la frase, que al final acabó convirtiéndose en el título de la canción, y el resto fue tomando forma: el estribillo en el que repiten el apellido del novelista, el coro de iglesia… Fue todo un éxito. Su mánager, viendo el potencial que tenía, les pidió que acabaran el tema.

Teya & Salena, representantes de Austria en Eurovisión 2023, en la PrePartyES Álvaro de las Heras (@alvarophto)

El nombre de Edgar Allan Poe, que había surgido por casualidad, acabó cobrando significado. "Who The Hell is Edgar?" tiene un mensaje muy potente acerca de la posición del artista en la industria de la música, una opinión que encuentra su reflejo en el escritor de terror, autor de El cuervo, La caída de la casa Usher o Los crímenes de la calle Morgue, entre otras obras. "Cuando estábamos investigando más, descubrimos que Edgar Allan Poe es básicamente el epítome de un artista en apuros. Fue el primer escritor en vivir solo de la escritura y tuvo una vida financieramente muy difícil por ello", cuenta Teya. Según Salena, ellas se ven bastante reflejadas.

La otra cara de "Who the Hell is Edgar?" Bajo esa apariencia divertida y pegadiza, nos encontramos con una canción reflexiva en la que Teya & Salena hablan sobre su "frustración con el negocio de la música" e incluso las dificultades a las que se enfrentan las mujeres como compositoras o artistas. "Cuando estás en una industria dominada por hombres o cuando estás en una habitación con más hombres, siempre tienes la sensación de que no has llegado ahí, de que tienes que demostrar lo que vales y siempre te están comparando", explica Salena. 02.39 min Las austriacas Teya & Salena defenderán su tema "Who The Hell Is Edgar?", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Como cuentan las representantes de Austria, a las mujeres las comparan, pero a los hombres no. Frente a esa sensación de que "no hay sitio para todos" y de que hay que "competir", ellas abogan por la unión. "Tenemos que apoyarnos unos a otros. En la música -o en cualquier parte-, no hay lugar para derribarse unos a otros. Siempre debemos apoyarnos", asegura Teya, una idea que también quieren defender en Eurovisión.