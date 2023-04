Eurovisión: Teya & Salena (Austria) explican qué significa su canción

Teya & Salena, las representantes de Austria en Eurovisión 2023, nos explican el verdadero significado de su canción, desde su referencia a Edgar Allan Poe hasta su crítica a la industria de la música. En esta entrevista exclusiva durante la celebración de la PrePartyES, se sinceran sobre la posición del artista, especialmente de las mujeres, una reflexión presente en "Who The Hell Is Edgar?".