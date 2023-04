Aún no sabemos si habrá un ring de boxeo o no en la 67º edición del Festival de la Canción, pero lo que tenemos claro es que va a montar una fiesta muy crazy. "Cha cha cha" es el tema con el que Käärijä representará a Finlandia en Liverpool 2023. El finés cumplió con los pronósticos y arrasó con las votaciones con 529 puntos en la preselección nacional de su país, UMK 2023. El cantante triplicó la puntuación del segundo y tercer clasificado. Como también en Eurovisión. Desde su victoria, el rapero de Helsenki es uno de los claros favoritos a levantar el micrófono de cristal en el M&S Bank Arena.

Su puesta en escena en la preselección nacional llamaba mucho la atención. Käärija aparecía sobre una especie de ring de boxeo y además iba acompañado por un cuerpo de baile que tenía atados al cuadrilátero. Ya en el videoclip de la propuesta el representante finlandés estaba solo. "Quizás va a ser una locura. Puede que lleve un paseo al estadio", ha comentado a un equipo de RTVE sobre lo que veremos en el escenario de Liverpool. El artista es el encargado de cerrar la Primera Semifinal que se celebra el 9 de mayo en el M&S Bank Arena, la cual abre la noruega Alessandra con su "Queen of Kings".

En la canción con la que abandera a su país en Liverpool, el rapero ha mezclado varios estilos musicales como el rap, el metal y la música electrónica. La letra habla de dejar de lado las preocupaciones y el estrés cotidiano tras una larga semana de trabajo. Es el momento de disfrutar de la vida y de una actitud despreocupada. Además, en alguna parte, habla de la piña colada. "No es mi cocktail favorito, pero me encanta esa bebida. En Finlandia no la tomo porque la gente no sabe como hacer. Me gusta la piña colada original".