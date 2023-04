25 canciones lucharán por ganar el Eurosondeo RTVE 2023. Tras diez días de votación, los usuarios de la web de Eurovisión y el jurado profesional, formado por 16 miembros, han seleccionado las canciones que lucharán por ganar la 2ª edición de esta macroencuesta. ¿Qué país ganará? ¿Qué canción se alzará con la victoria? Ya podéis empezar a votar por vuestras tres canciones favoritas de la Gran Final.

"Promise" de Australia, "Bridges" de Estonia, "Solo" de Polonia, "Breaking My Heart" de Dinamarca, "Because of You" de Bélgica, "Soarele si Luna" de Moldavia, "Break A Broken Heart" de Chipre, "Ai Coração" de Portugal, "Watergun" de Suiza, "Unicorn" de Israel, "Carpe Diem" de Eslovenia, "Évidemment" de Francia, "Queen of Kings" de Noruega, "We Are One" de Irlanda, "Due Vite" de Italia, "Samo Mi Se Spava" de Serbia, "Tattoo" de Suecia, "Blood & Glitter" de Alemania, "Heart of Steel" de Ucrania, "Who The Hell Is Edgar?" de Austria, "Echo" de Georgia, "Cha Cha Cha" de Finlandia, "My Sister's Crown" de Chequia, "Future Lover" de Armenia y "I Wrote A Song" de Reino Unido compiten por el título.



04.51 min Resumen de las 25 canciones que compiten en la Gran Final del Eurosondeo RTVE 2023, la macroencuesta para averiguar los favoritos de Eurovisión 2023.

Vota por tu canción favorita de la Final de Eurovisión 2023

Desde hoy viernes 21 de abril hasta el martes 25 de abril, tienes la oportunidad de elegir a tus 3 canciones favoritas a través de la encuesta. El martes sobre las 18 horas de la tarde cerraremos la encuesta y pasaremos al recuento de votaciones. El jurado profesional, formado por Kenzy, Xuso Jones, Carlos Higes, Soraya Arnelas, Barei, Sofía Martín, Jordi Cruz, Luismi Palao, Maika Barbero, Eva Santamaría, Fernando Macías, José Otero, César Vallejo, Elena S. Sanchez, Leklein y Exon Arcos, tambien tendrá el mismo plazo de tiempo.

Blanca Paloma en la Gran Final de Eurovisión 2023 Os recordamos que España no participa en el Eurosondeo RTVE 2023 con el objetivo de que el resultado español sea lo más parecido a lo que podría pasar el próximo 13 de mayo en Liverpool. Sin embargo, queremos saber en qué puesto creen los usuarios de Eurovisión RTVE que quedará Blanca Paloma y su "Eaea" en la final de la 67ª edición del festival. ¡Vota en nuestra encuesta! ¿En qué puesto quedará Blanca Paloma en Eurovisión 2023?

Canciones eliminadas "Tell Me More" (Azerbaiyán), "Mama SC!" (Croacia), "Aija" (Letonia) "Dance (Our Own Party)" (Malta), "Burning Daylight" (Países Bajos), "Duje" (Albania), "What They Say" (Grecia), "Power" (Islandia), "Stay" (islandia), "D.G.T (Off on On)" (Rumanía), "Like An Animal" (San Marino) se han quedado a las puertas de conseguir su pase a la gran final. Una vez finalizado el eurosondeo, se publicarán todos los resultados. Estos son los 20 países que pasan a la final del Eurosondeo RTVE 2023