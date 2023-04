No queda nada para conocer al ganador o ganadora del Eurosondeo de RTVE 2023. Ya se ha acabado la primera fase donde los usuarios de la web junto a un jurado profesional formado por 16 personas expertas en Eurovisión han escogido a los 20 finalistas de la Gran Final de la macroencuesta.

A estos 20 participantes que han pasado por la fase de semifinales se enfrentarán también el Big 4 y Ucrania, en calidad de país ganador en Turin 2022. Al igual que el año pasado, ni los usuarios de la web de Eurovisión ni el jurado profesional podrá votar por Blanca Paloma y su "Eaea", por lo que la canción de nuestra representante no participará en el Eurosondeo 2023 . Como pasa en el Festival de la Canción, los españoles no podrán votar por España.

"Cha Cha Cha" (Finlandia), "We Are One" (Irlanda), "Unicorn" (Israel), "Soarele Si Luna" (Moldavia), "Queen of Kings" (Noruega) "Ai Coraçao" (Portugal), "My Sister's Crown" (Chequia), "Samo Si Se Spava" (Serbia), "Tattoo" (Suecia) y "Watergum" (Suiza) tendrán la oportunidad de concursar por ser el ganador o ganadora en la Gran Final. "Tell Me More" (Azerbaiyán), "Mama SC!" (Croacia), "Aija" (Letonia) "Dance (Our Own Party)" (Malta) y "Burning Daylight" (Países Bajos) se han quedado a las puertas de conseguir su pase.

Los otros 10, de la Segunda Semifinal

En la Segunda Semifinal como en la de Liverpool, que se celebrará el 11 de mayo, lucharon por el billete a la final del Eurosondeo 2023 un país menos que la anterior, siendo 15: Albina & Familja Kelmendi de Albania, Brunette de Armenia, Voyager de Australia, Teya y Salena de Austria, Gustaph de Bélgica, Andrew Lambrou de Chipre, Reiley de Dinamarca, Joker Out de Eslovenia, Alika de Estonia, Iru de Georgia, Victor Vernicos de Grecia, Diljá de Islandia, Monika de Lituania, Blanka de Polonia, Theodor Andrei de Rumania y Piqued Jacks de San Marino. Del 17 al 21 de abril, tanto el panel de 16 expertos como los usuarios de la web han seleccionado a sus finalistas y estos son los 10 que han recibido una mayor votación.

"Future Lover" (Armenia), "Promise" (Australia), "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), "Because Of You" (Bélgica), "Break A Broken Heart" (Chipre), "Breaking My Heart" (Dinamarca), "Carpe Diem" (Eslovenia), "Bridges" (Estonia), "Echo" (Georgia) y "Solo" (Polonia) tienen la oportunidad de luchar por ser el ganador o ganadora en la Gran Final. "Duje" (Albania), "What They Say" (Grecia), "Power" (Islandia), "Stay" (islandia), "D.G.T (Off on On)" (Rumanía), "Like An Animal" (San Marino) se han quedado a las puertas de conseguir su pase.