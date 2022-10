Un niño que tiene “una primera visión del mundo sobre los destartalados y mugrientos carromatos de las compañías de teatro nómadas” y quedó huérfano a muy temprana edad. Su vida estuvo llena de castatróficas desgracias, estas vivencias le conviertieron en una persona miedosa y sensible, lo que hace entender “su gusto por lo macabro, por lo misterioso, por los hechos sobrenaturales y su posterior afición a la lectura de literatura gótica”. De mayor se convirtió en un hombre que bebía “para huir de recuerdos que lo torturaban, de la insoportable soledad, del temor a alguna desgracia inminente”. Y tras su muerte se canonizó como el padre de la escritura de terror.

Escritor gracias a los donativos de sus compañeros

Nacido en un clan de actores quedó huérfano a muy temprana edad, por lo que una familia muy acaudalada lo adoptó junto al resto de sus hermanos. Sin embargo, “Poe nunca fue adoptado legítimamente por sus padres adoptivos lo que que significa no podía optar a la herencia y no era reconocido como uno de ellos”. Esto conlleva que no podría seguir los pasos opulentos y lujosos de la familia. A pesar de ello, fue mandado a la universidad. Durante esta etapa de su vida “su padrastro comenzó a cavar su tumba” ¿por qué? Porque John Allan solo le daba dinero para costearse “lo justo”. Al no tener capital buscó en el juego su solución y comenzó a endeudarse.

“El fundador de las letras norteamericanas, renovador e inventor de muchos géneros” comenzó a inquietarse por la escritura en esta época. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. “Se alista en el ejército. A posteriori, su padrastro le dirá que por qué no va a la Academia de Oficiales de West Point. Y de ahí será expulsado” Y a raíz de este hecho “conseguirá dinero gracias a sus compañeros de promoción. A partir de este donativo publica uno de sus primeros poemarios”, Manuscrito encontrado en una botella, un escrito que le catapulta a la fama.