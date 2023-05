¿Quién ganará el Festival de Eurovisión 2023? Todavía es una gran incógnita, aunque ya queda menos para el esperadísimo 13 de mayo. A medida que avanzan las semanas, vamos conociendo más a los candidatos de este año y sus propuestas, esto hace que no dejen de moverse las posiciones en las casas de apuestas. Sin embargo, hay una candidata que se mantiene en lo más alto del ranking: Loreen. La representante de Suecia, que ya ganó en una ocasión el festival, vuelve ahora a Liverpool 2023 para intentar repetir su logro, esta vez a ritmo de "Tattoo".

¿Qué ocurriría si lo consigue? Sería una de las dos personas que podrían decir que han ganado dos veces el Festival de Eurovisión. El otro es Johnny Logan, cantante y compositor australiano nacionalizado irlandés. Ganó su primer festival en 1980 con la canción "What's Another Year?" y lo volvió a hacer en 1987 con el tema "Hold Me Now". Sería la primera mujer en conseguirlo y la primera persona del siglo XXI en apuntarse la hazaña.

No solo eso. Loreen podría ayudar a Sueca a empatar a Irlanda en cuanto a número de victorias en Eurovisión. El país anglosajón tiene el récord, acumula siete micrófonos de cristal. La última vez se lo llevó gracias a Eimear Quinn con "The Voice". Eso sí, fue en 1996, es decir, Irlanda lleva más de dos décadas sin celebrar un triunfo en el certamen y, a pesar de eso, nadie le ha quitado el puesto. Le sigue muy de cerca Suecia, con seis victorias, que este año podría tener a oportunidad de empatar gracias a Loreen.