Por Liverpool se dice que All You Need Is Love, pero Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, también necesitaba un día de descanso. Tras varias jornadas de ensayos y eventos eurovisivos, la cantante de "Eaea" ha decidido disfrutar del día libre empapándose de la cultura y la música de la ciudad anfitriona, y recorriendo los lugares más icónicos y emblemáticos de la legendaria banda británica, The Beatles.

Acompañada por toda la delegación española y las mujeres que la acompañarán sobre el escenario el sábado 13 de mayo, Angélica Moyano, Paloma Scharfhausen, Paula Valbuena, Desiré Paredes y Saray Frutos, la ilicitana se ha adentrado en algunos de los rincones más curiosos de la ciudad inglesa. La representante española ha recorrido los mismos lugares donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr se inspiraron para crear algunos de los éxitos más recordados de la música. Desde la emblemática Penny Lane hasta el legendario Cavern Club, Blanca Paloma se ha sumergido en la historia y la música de los cuatro de Liverpool.

Blanca Paloma junto con una estatua de John Lennon en Liverpool RTVE

Durante la visita al hogar de la infancia de Paul McCartney, Blanca Paloma y sus cinco mujeres no han podido resistir la tentación de rendir un homenaje flamenco a la legendaria banda. La música de los Beatles trasciende culturas y fronteras, y esta versión flamenca de "Yellow Submarine" ha demostrado que la música es universal. Sin duda, ni Blanca Paloma ni sus acompañantes olvidarán jamás este día tan especial.

El tour ha comenzado en la emblemática calle Penny Lane, a la cual los Beatles dedicaron una canción, después ha continuado por Strawberry Fields, el orfanato en el que John Lennon solía jugar de niño, por las casas familiares de Lenon y McCartney, finalizando en el mítico Cavern Club de Liverpool donde ls Beatles tocaron más de un centenar de veces.

Blanca Paloma y la delegació española visitan Strawberry Field RTVE

La visita al Cavern Club ha sido sin duda la parada más especial para Blanca Paloma en su tour por los lugares más icónicos de Los Beatles. Este pub ingllés es uno de los lugares más visitados de la ciudad, donde cientos de cantantes han dejado su huella, incluyendo algunos eurovisivos como Sam Ryder. La representante española, como no podía ser de otra manera, también ha dejado su huella en este mítico lugar. Junto a sus coristas y bailarinas, la ilicitana se ha subido al escenario del pub y se ha arrancado a cantar "Eaea". La representante ha realizado una actuación improvisada

Al terminar la excursión, Blanca Paloma ha pedido a sus mujeres hacer el círculo de invocación para darse aliento y prepararse para el importante día que les espera mañana.