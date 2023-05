Ya solo quedan unos días para la gran cita. El Festival de Eurovisión 2023 celebra su final el próximo sábado 13 de mayo, pero antes, cada país tiene que superar a sus rivales en las semifinales, todos excepto los miembros del Big Five, como España. Este martes veremos por primera vez a la mitad de los artistas defender en directo sus propuestas en la Primera Semifinal, que han estado ensayando estos últimos días en el Liverpool Arena para que todo salga perfecto. ¿Qué países participan en esta primera gala? ¿Cuál es el orden de actuación? ¿Has escuchado todas las canciones? ¡Sigue leyendo para enterarte de todo!

Estos son los países que se juegan su plaza en la gran final en esta Primera Semifinal de Eurovisión 2023: Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbayán, República Checa, Países Bajos y Finlandia, en este mismo orden. Puedes seguir esta noche la gala a partir de las 21:00 horas en La 2 o en streaming en RTVE Play.

1. Noruega: Alessandra - "Queen of Kings" Ella será la encargada de abrir la noche. La joven, ganadora del Melodi Grand Prix, arrasó tanto con la votación del jurado internacional, como del televoto. Alessandra tiene 20 años y es de nacionalidad noruega-italiana, ya que su padre es de localidad de Albenga (situada en el golfo de Génova) y su madre de Stathelle. Alessandra creció en el Cisano sul Neva, en la provincia de Savona, y a las 12 años ganó la quinta edición del VB Factor, un concurso de talentos local en la región de Val Bormida. Tras el graduado en secundaria se mudó con sus abuelos a Porsgrunn para poder estudiar en el Lillehammer Institute of Music Production. 03.09 min La cantante noruega Alessandra defenderá su tema "Qeen of Kings", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. En su cuenta de Instagram tiene un total de 18,2 mil seguidores, a los cuales ha agradecido la victoria en la preselección nacional. "En un momento estoy riendo histéricamente y al otro estoy llorando. No puedo esperar a continuar este sueño con ustedes, gente hermosa. Os amo mucho". Tras el certamen nacional, su "Queen of Kings" subió hasta el puesto número 1 en la lista viral de Spotify Global.

2. Malta: The Busker - "Dance (Our Own Party)" Esta banda maltesa de indie pop está formada por David "Dav.Jr" Grech (voz, bajo y teclado), Jean Paul Borg (batería) y Sean Meachen (saxofón). The Busker se inspira en bandas pop de la década de los 60 como The Beatles o The Beach Boys. Su andandura musical comenzó publicando covers y música origina en YouTube. En el mercado tienen dos álbumes: Telegram (2017) y Ladies and gentlemen (2018). 02.51 min La banda maltesa The Busker defenderán su tema "Dance (Our Own Party)", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

3. Serbia: Luke Black - "Samo Mi Se Spava" Luka Ivanović, más conocido por su nombre artístico, Luke Black, es un cantautor serbio nacido el 18 de mayo de 1992. Compone música desde 2005: comenzó a escribir sus primeras letras a los 12 años y a componer música y hacer arreglos, a los 16. Su primera aparición en público como músico fue en mayo de 2014, en el marco del Festival Groveland, cuando estrenó el sencillo "D-Generation", un himno melancólico que representa la sociedad actual. Tras este debut, se convirtió en el primer artista solitario de Serbia en tener un contrato exclusivo con Universal Music Group. 02.57 min El serbio Luke Black defenderán su tema "Samo Mi Se Spava", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Al igual que Blanca Paloma, este joven artista dirige sus propias actuaciones y vídeos musicales, buscando su propio estilo artístico y experimentando con nuevos y diferentes estilos. Además, ha colaborado con fotógrafos y diseñadores internacionales para sus videoclips, donde intenta reflejar también su pasión por la cultura japonesa, el anime y los videojuegos.

4. Letonia: Sudden Lights - "Aijā" En la música de Sudden Lights predomina un estilo pop-rock con un toque alternativo. Desde su fundación, la banda ha publicado tres álbumes: Suburbs (2017), It’s Best Where I’m Not (2019) y A Billion Summers (2022). Durante el último año han asistido a multitud de conciertos y festivales letones, realizando una gran gira por todo el país. Además, han hecho diferentes colaboraciones con importantes artistas de Letonia como el rapero Zeļģe y el misterioso ZeBreni. Ahora están dispuestos a conquistar Europa con "Aijā". 03.01 min La banda letona Sudden Lights defenderán su tema "Aija", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

5. Portugal: Mimicat - "Ai Coração" Tras este proyecto se esconde Marisa Isabel Lopes Mena, una cantante y compositora portuguesa nacida hace 38 años en Coimbra. Su tema, "Ai Coraçao", habla sobre una mujer que está sufriendo una crisis emocional muy fuerte y que la tiene confundida, desorientada y sin identidad. Con una voz cálida y contundente, característica del soul-pop anglosajón (sus referencias incluyen nombres como Ella Fitzgerald, Ray Charles o Jill Scott), en 2014 lanzó su primer álbum como Mimicat, titulado "For You", que tuvo como primer solo el tema "Tell my why". 03.13 min La portuguesa Mimicat defenderán su tema "Ai Coraçao", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Le avala una larga trayectoria que le ha permitido actuar en muchos de los principales escenarios de Portugal y consolidar su posición como una de las artistas más importantes del panorama musical luso. Sin perder nunca la fuerza y ​​el carisma que la caracterizan, en 2017 lanzó el disco "Back in town", un disco pop. Aunque no fue hasta 2019 cuando lanzó su primera canción en portugués, "Atua ao Fim" ("Hechos hasta el final"), un homenaje a los 50 años de amor de sus padres, que coincidieron con el embarazo de la cantante.

6. Irlanda: Wild Youth - "We Are One" Esta banda de la capital irlandesa está formada por cuatro miembros: Callum McAdam (bateria), Ed Porter (guitarra y voz), David Whelan (voz y guitarra) y Conor O'Donohoe (teclados y voz). Tienen una serie de grandes éxitos en el país y han tenido la oportunidad de realizar giras con nombres como Niall Horan, Lewis Capaldi y Westlife. Además, Conor también ha compuesto una serie de éxitos para otros artistas y ha co-escrito con Moncrief y The Script, la banda de rock alternativo de Dublín. Su single de debut "All or nothing" lo lanzaron en mayo de 2017. Su sonido mezcla los elementos del rock, R&B y el indie-pop. 02.55 min El grupo irlandés Wild Youth defenderá su tema "We Are One", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

7. Croacia: Let 3 - "Mama SC!" La banda de rock moderna puede presumir de haber arrasado en las puntuaciones, tanto del televoto, como del jurado, en Dora 2023 con su "Mama šč!" Un triunfo que parece hacer justicia a su larga trayectoria y fama. Damir "Mrle" Martinović y Zoran "Prlja" Prodanović son los líderes de este grupo creado en 1987 y cuyo éxito se mantiene hasta hoy gracias a sus propuesta musicales inovadoras, sus impactantes directos y su apuesta por escenas obcenas y desnudez. 02.36 min El grupo croata Let 3 defenderá su tema "Mama SC!", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

8. Suiza: Remo Forrer - "Watergun" A pesar de ser del 2001, con tan sólo 22 de años, tiene una gran experiencia musical. Remo Forrer es un prodigio y desde muy pequeño recibió clases de flauta. Además sabe tocar el acordeón y el piano, el cual, sabe tocarlo de manera autodidacta y puramente de oido. Hace tres años, se presentó a The Voice de Suiza. En las audiciones a ciegas interpretó el tema "Someone you loved" y consiguió que los cuatro coaches le diesen al botón. 02.52 min El suizo Remo Forrer defenderá su tema "Watergun", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. El natural de Hemberg decidió estar en el equipo de Noah Veraguth y tuvo la oportunidad ded ganar el programa. Tras el concurso musical, lanzó al mercado musical su primer sencillo escrito junto a su mentora, llamado "Home". En 2021, sacó dos singles más "Let Go" y "Sweet Lies", donde demostró su gran derroche vocal.

9. Israel: Noa Kirel - "Unicorn" A pesar de su juventud, Noa Kirel viene avalada por distintos temazos, de mucho éxito en YouTube. Noa Kirel compagina su carrera como cantante con su faceta como actriz. La joven firmó en 2020 un contrato con el sello estadounidense Atlantic Records, siendo la primera artista de su país en hacerlo. Por el momento, ya hemos encontrado sus primeras conexiones eurovisivas. En octubre de 2017 publicó una versión en hebreó de la canción "Ti Koitas" de la subcampeona de Eurovisión 2018, Eleni Foureira. 03.01 min La israelí Noa Kirel defenderá su tema "Unicorn", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

10. Moldavia: Pasha Parfeny - "Soarele Si Luna" El representante moldavo nació en una cuna de músicos: su madre era profesora de piano en la escuela de música de la ciudad donde nació, en Orhei y su padre, cantante y guitarrista. A los siete años, el joven decidió estudiar piano y ocho años más tarde, ingresó en la Escuela Superior de Música de Tiráspol, en el departamento de jazz. En 2003 se alzó con el premio de Vocile Transnistriei. Tres años más tarde de ganar su primer concurso musical, Pasha continuó con sus estudios musicales en la Academia de Música, en la especialidad de Teatro y Bellas Artes. Aquí, dió sus primeros pasos como compositor y a la vez que estudiaba formó parte de una banda de rock. Interpretando su propio trabajo en Stelele Elatului consiguió el tercer puesto. 03.00 min El cantante moldavo Pasha Parfeny defenderá su tema "Soarele si luna", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

11. Suecia: Loreen - "Tattoo" La gran favorita de esta edición. Se sitúa en el primer puesto de todas las apuestas. A Lorine Zineb Nora Talhaoui, conocida por todos como Loreen, la conocimos en 2012 cuando se proclamó ganadora de la 57ª edición del certamen europeo con el tema "Euphoria". En Suecia, Loreen saltó a la fama unos años antes, en 2004 para ser exactos. La sueca fue una de las participantes del progorama 'Idol' donde terminó cuarta. Tras su paso por el concurso, en 2005 lanzó su primer sencillo, "The Snake" junto al grupo Rob'n'Raz. 03.14 min La sueca Loreen defenderán su tema "Tattoo", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. En 2011, Loreen debutó en el Melodifestivalen, la preselección sueca para el Festival de Eurovisión, con la canción "My Heart Is Refusing Me". El tema no logró clasificarse directamente para la final y en la gala de repesca (el "Andra chansen") quedó eliminada en la primera ronda por la cantante Sara Varga. A pesar de no clasificarse a la final del Melodifestivalebn 2011, su canción se convirtió en un éxito en la lista de ventas de Suecia. Un año más tarde, Loreen vuelve a presentarse al Melodifestivalen con "Euphoria" y se proclama vencedora con 268 puntos, batiendo el récord de puntuación. El 26 de mayo, Loreen cumplió con los pronósticos de favorita y se proclamó ganadora de Eurovisión 2012.

12. Azerbaiyán: TuralTuranX - "Tell Me More" Tural y Turan Bağmanovlar son los integrantes de este dúo musical. Hermanos gemelos nacieron en la ciudad de Zaqatela, un pueblo montañoso situada al noroeste del país, en el 30 de octubre del 2000. A pesar de no recibir clases ni de piano ni de guitarra, ellos mismos aprendieron a tocar de manera autodidacta. Esto les permitió a empezar a actuar en escuelas y en algunos eventos, y además en 2018, ganaron un concurso de música local. Tural se mudó a la capital, Bakú, y fundó la banda TheRedJungle con un amigo, con el que también tocaba Turan. Los hermanos también fueron músicos callejeros. 03.18 min El dúo TuralTuranX defenderán su tema "Tell Me more", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. En 2022, el dúo decidió enviar una canción al proceso de búsqueda de abanderado o abanderada de Azerbaiyán para eurovisión. Mandaron un tema 4 días antes de finalizar el período de recepción de candidaturas. Ellos no se esperaban recibir una respuesta, pero ahora, los gemelos tendrán la oportunidad de representar a su país sobre el escenario de Liverpool.

13. Chequia: Vesna - "My Sister's Crown" La cantautora Patricie Fuxora es la líder de esta banda. Durante su mandato, el grupo ha lanzado al mercado musical dos álbumenes, incluyendo duetos con Vojta Dyk y Frantisek Cerný (Cechomor). En 2019, Vesna recibió una nominación a los Premios Andel y fue elegida telonera de la cantante escandinava Aurora. Utilizan elementos del folclore ambientados en el pop moderno, creando así su característica combinación de música ensoñadora y animada en el escenario. Los miembros pertenecientes al grupo proceden de República Checa, Eslovaquia y Rusia. 02.55 min El grupo checo Vesna defenderá su tema "My Sister's Crown", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

14. Paises Bajos: Mia & Dion - "Burning Daylight" Mia Nicolai ha crecido rodeada de música. Desde los tres años, la artista ha recibido clases de violín y piano, además de contar con una educación muy creativa con teatro, ballet, música y cuentacuentos. La abanderada en Eurovisión 2023, se inspira en artistas como David Bowie, pero sobre todo en la expresión libre de la creatividad y la fusión de las diferentes formas de arte. Como Mia, Dion Cooper soñaba desde muy joven con ser artista. Con 15 años cogió una guitarra y desde entonces aún no la ha soltado. En los siguientes años, cantó y escribió su propia música. 03.12 min El dúo neerlandés formado por Mia Nicolai & Dion Cooper defenderá su tema "Burning Daylight", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. En 2021 lanzó su primer EP Too young too dumb, seguido del tema "Fire". Su estilo musical es una mezcla de rock clásico y canción de autor. La pareja no se conoció hasta 2021. Ese año, Duncan Laurence y Jordan Gardfield los juntaron y desde aquella hubo una conexión musical instantánea. Tanto Mia como Dion quieren conmover a la gente y la música es el lenguaje idóneo para expresar y compartir todo esto.