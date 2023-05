Tras una semana de intensas jornadas de ensayos, el Festival de la Canción de Eurovisión celebra su inauguración oficial con la Eurovision Opening Ceremony. Un evento al que acuden las 37 estrellas del certamen musical europeo con sus respectivas delegaciones para desfilar con todo el glamur por la alfombra turquesa en un año donde el rosa es el color que predomina en las actuaciones. Veremos si también lo hace sobre la alfombra de Eurovisión. Durante toda la tarde, Xuso Jones y Jordi Cruz estarán entrevistando a los concursantes de Eurovisión 2023 en directo en el primer programa de Liverpool Calling: The Pichoneta Edition. La representante de España, Blanca Paloma, desfila en el puesto 31.º, ¿con qué nuevo look nos sorprenderá nuestra arquera?

Arranca la Eurovision Opening Ceremony

Xuso Jones y Jordi Cruz ya están en directo comentando los vestidos y anécdotas de Eurovisión. Alessandra, representante de Noruega con "Queen of the kings", ha posado con Daniel Borrego y Fernando Macías, enviados especiales a Liverpool, de negro y con una corona. También han estado con ellos La Zarra, representante de Francia con "Évidemment", Mimicat, representante de Portugal con "Ai Coração", o Let 3, representantes de Croacia con "Mama SC", entre otros. Durante el programa, Xuso y Jordi han invitado a españoles que por allí pasaban, han conectad con 'los Davides' y hasta han intentado buscar a Elton John.

Alessandra, representante de Noruega en la alfombra turquesa Getty Images

La Zarra, representante de Francia Getty Images

The Busker, representantes de Malta Getty Images

Luke Black, representante de Serbia EFE

Mimicat, representante de Portugal en el Liverpool Opening Ceremony Getty Images

Remo Forrer, represenantes de Suiza Getty Images

Noa Kirel, representante de Israel EFE

Vesna, representante de Chequia Getty Images RMT / RMT

Loreen, representante de Suecia Getty Images RMT / RMT