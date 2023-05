Blanca Paloma canta, baila, compone, diseña... Es una artista de la cabeza a los pies. Fue ella misma quien diseñó su puesta en escena, ya que antes de ponerse delante de los focos se dedicaba a ayudar a otros artistas a construir sus números y personajes. Y es lo que ha querido mostrar: "Estas son mis bobinas con mi diseño y mis lápices", dice la representante de España en Eurovisión 2023 mientras muestra cómo confecciona un vestido rojo lleno de flecos, esos flecos de los mantones de manila que representan a su abuela Carmen. Con él baila alegremente en círculos en el centro del teatro romano de Sagunto.

