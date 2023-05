Tras un primer ensayo impecable, Blanca Paloma vuelve a subirse al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool para perfeccionar y pulir su puesta en escena. Se trata del segundo ensayo de la ilicitana con su "Eaea" antes de que dé comienzo el Festival de la Canción con la clásica inauguración de Eurovisión, con alfombra turquesa incluida. Han sido muchos meses de trabajo desde el Benidorm Fest hasta ahora.

Durante este tiempo, la artista ha ido puliendo su escenografía con sutiles cambios que tal vez no te des cuenta, pero para la gran final Blanca Paloma no aguantará la última nota sostenida hasta el final, aunque sí incorporará una iluminación en su mano: "Estamos muy contentos con el resultado. El plan va sobre ruedas: bases asentadas, un buen primer ensayo y margen para matizar cosas", ha declarado José Pablo Polo, productor y compositor del tema. ¿Quieres saber más? Estos son los cambios que Blanca Paloma ha hecho en su actuación para Eurovisión 2023.

Ni Blanca ni Paloma: vestirá un atrevido corpiño . La cantante será una arquera en Eurovisión 2023n y ha optado por el look con el que nos conquistó en el Benidorm Fest, pero con una reinterpretación que mantiene la esencia y la identidad del personaje creado por Blanca Paloma. El proyecto de diseño de su corpiño "se trata de un crecimiento escénico potenciado a nivel visual desde el vestuario y junto con el resto de la propuesta artística", según explica Paola de Diego, creadora del concepto junto a Raúl Amor.

El abrazo de la yaya Carmen no podía faltar en la puesta en escena de Blanca Paloma. Y como el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool no permitía colgar nada del tech o, el equipo de la cantante se puso manos a la obra para crear una estructura que se pudiera llevar sobre ruedas en el escenario . Y así ha sido. Blanca Paloma y sus palmeras realizan su rito envueltas en el abrazo del mantón de manila de sus abuelas.

El público es el cielo: adiós al plano cenital

"Mi niño, cuando me muera. Que me entierren en la Luna. Y toa' las noches te vea. Todas menos una". Es uno de los momentos más emotivos de la interpretación de Blanca Paloma. Impecable con cada nota cantada, la artista se agacha mientras se ve una enorme luna a sus pies mientras ella le canta a su chiquillo. En el Benidorm Fest sorprendió con un claro plano cenital al que la artista miraba fijamente. Debido a la altura limitada del estadio en Liverpool, la delegación lo ha sustituido por una perspectiva diagonal con un pequeño zoom out que queda precioso.