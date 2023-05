A menos de una semana de la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023 se celebran los últimos ensayos en Liverpool. En esta séptima jornada es el turno del Big Five y el anfitrión de esta edición, Ucrania, ganadores en 2022 con "Stefania", de Kalush Orchestra. Por el escenario pasarán hoy Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido para ultimar y retocar detalles antes de que dé comienzo el festival con la clásica Eurovision Opening Ceremony, donde los representantes de cada país desfilan con mucho glamur por la alfombra turquesa. ¿Quieres saber si ha habido cambios en alguna actuación?

Al final de la jornada podremos conocer con más detalle cómo serán las actuaciones del Big Five en la gran final de Eurovisión 2023. Recordamos que durante la final, Ucrania actuará en el puesto 19 y Reino Unido, anfitrión de esta edición, en el 26. ¡Te lo contamos para que no te pierdas ningún detalle! Y recuerda que Blanca Paloma realiza hoy su segundo ensayo.

Alemania: Lord of the Lost - "Blood & Glitter"

Lord Of The Lost de Alemania han vuelto para ensayar por segunda vez. Su cantante, Chris Harms, ha deambulado por todas las delegació luciendo un traje de látex desde primera hora de la mañana. Y con ello hemos visto el primer cambio de la jornada: no habrá alas. Con 23 000 focos de luz en el Liverpool Arena, los alemanes llegan con ganas de dar un buen espectáculo...

