Blanca Paloma actuará en la primera mitad de la final de Eurovisión 2023

Ya conocemos en qué parte de la Gran Final de Eurovisión 2023 actuará la representante española. Tras el segundo ensayo del Big Five (Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia) se ha celebrado el tradicional sorteo de posiciones de la finalísima de la 67ª edición del certamen eurpeo. Blanca Paloma actuará en la primera mitad de la gala del 13 de mayo.

De esta manera, la cantante ilicitana actuará entre las posiciones 1º- 13º en la Gran Final del sábado. Desde la edición de 2014, y con el propósito de ofrecer el mejor espectáculo televisivo, la cadena anfitriona, en este caso la BBC, se encarga de determinar el orden de actuación de las semifinales y la final del festival. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta la madrugada del jueves, después de conocer los resultados de la Segunda Semifinal, para saber el puesto exacto en el que Blanca Paloma pellizcará el corazón a toda Europa con su "Eaea".

Por su parte, La Zarra (Francia), Marco Mengoni (Italia) y Lord of the Lost (Alemania), actuarán en la primera mitad mientras que TVORCHI (Ucrania) y Mae Muller (Reino Unido) lo hará en la segunda, en concreto, los ucranianos interpretarán "Heart of Steel" en la posición número 19 de la Gran Final y la británica cerrará la final de la 67ª edición por todo lo alto con "I Wrote A Song".

¿En qué posición actuaron los últimos ganadores de Eurovisión? Desde que en el año 2014 los concursantes de Eurovisión eligen al azar en qué parte de la final actuarán, solo tres artistas han ganado Eurovisión actuando en la segunda mitad. La ucraniana Jamala ganó en 2016 con "1944" actuando en la posición 21º, la israelí Netta Barzilai ganó en 2018 "Toy" actuando en el puesto 22º y los italianos Måneskin ganaron en 2021 con "Zitti E Buoni" actuando los antepenúltimos, en la posición 24º. Por su parte, cinco artistas han ganado el festival actuando en la primera mitad. Conchita Wurst (Austria 2014), Måns Zelmerlöw (Suecia 2015), Salvador Sobral (Portugal 2017) y Duncan Laurence (Países Bajos 2019) y Kalush Orchestra (Ucrania 2022) ganaron sus respectivas ediciones actuando entre las primeras posiciones. El sueco Måns la logró en el puesto 10º, Conchita y Salvador en el puesto 11º y el neerlandés Duncan y los vigentes ganadores, Kalush Orchestra, en el 12º. Estos resultados nos demuestran que el ganador de Eurovisión 2023 puede estar tanto entre los artistas que actúan en la primera mitad cómo entre los que actúan en la segunda. En las últimas diez ediciones España ha actuado cinco veces en la segunda mitad de la tabla (Ruth Lorenzo en 2014, Edurne en 2015, Barei en 2016, Manel Navarro en 2017 y Miki en 2019) y tres veces en la primera mitad (Amaia y Alfred en 2018, Blas Cantó en 2021 y Chanel en 2022).