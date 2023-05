Todo el mundo habla de su puesta en escena en Eurovisión 2023. Te guste o no, lo que está claro es que no te deja indiferente. Ellos son Let 3, los representantes de Croacia. Triunfaron en la 24ª edición de Dora, la preselección nacional croata, con la canción "Mama SC!". La banda de rock cuenta con una larga trayectoria en los escenarios, desde 1987, donde defiende sus ideas transgresoras y generan alguna que otra polémica. Les encanta desnudarse para el público, aunque esta vez, teniendo en cuenta el resto de su puesta en escena, sus cuerpos casi pasan desapercibidos.

"Mama SC!" es el título de la propuesta con la que han participado en la 67º edición del Festival de la Canción celebrado en Liverpool, un tema escrito en croata. Si traducimos la letra, sigue siendo igual de indescifrable. Una madre, una guerra, un psicópata... Según el propio grupo, habla de Putin y Rusia. Se trata de una sátira humorística sobre la guerra y los conflictos armados.

02.36 min El grupo croata Let 3 defenderá su tema "Mama SC!", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

Sobre el escenario, los cinco componentes del grupo se visten con ropas extravagantes, abrigos largos, sombreros.... Demasiada vestimenta para acabar prácticamente enseñándolo todo al final de la actuación. El vocalista lleva un bigote que bien podría ser el de Hitler o Stalin. En el fondo, una pantalla LED en la que vemos a otro grupo de personas bailar una pegadiza coreografía. A mitad de su performance, aparece un hombre sobre el escenario, que perfectamente podría ser ese psicópata del que habla la canción, con un par de misiles de los que salen chispas. Demasiados elementos teatrales que el espectador no sabe dónde mirar.

Una actuación divertida, con mucho humor, pero que al mismo tiempo esconde un mensaje antibélico muy importante que Let 3 quiere transmitir al público. "Es nuestra arma contra la estupidez humana", aseguran sus integrantes del grupo.

No hay duda de que su actuación ha sido una de la más comentada de la Final. Hasta el momento, el mejor resultado de Croacia en Eurovisión fue un cuarto puesto que logró en Noruega 1996 y en Jerusalén 1999. El país aún no ha ganado el Festival de la Canción. El año pasado, Mia Dimšić representó al país en Turín 2022 con el tema "Guilty Pleasure" y se quedó a las puertas de la Gran Final en el puesto 11.