Suecia es uno de esos países que ofrecen a todos los fanáticos de Eurovisión lo que quieren ver sobre el escenario del certamen. Por eso, la península escandinava se ha alzado con el micrófono de cristal en seis ocasiones: Brighton 1974, Luxemburgo 1984, Roma 1991, Jesuralén 1999, Bakú 2012 y Viena 2015. Hace 7 años de la última victoria en la capital austriaca. El cantante Mans Zelmerlöw consiguió la primera plaza del podio con su icónica actuación en la que iba acompañado por una pantalla que seguía sus movimientos. "Heroes", la propuesta sueca de ese año, recibió un total de 217 puntos.

A pesar de no conseguir la victoria desde 2015, el país ha cosechado buenos resultados en el certamen eurovisivo. El año pasado, en Turín 2022, quedaron en un cuarto lugar gracias a Cornelia Jakobs y su balada sobre una ruptura amorosa vivida en primera persona, "Hold Me Closer". Para la edición Liverpool, Suecia lleva en el Top 1 de las casas apuestas desde el conocido Melodifestivalen. Una de sus potentes artistas, con la que ganó el Festival de la Canción en 2012, regresó con un tema que no ha pasado desapercibido desde que se subió al escenario a la preselección nacional. Desde entonces, las encuestas la situán como una de las claras candidatas a alzarse con el premio en el M&S Bank Arena. ¿Sabes de quién estamos hablando?

Loreen regresa a Eurovisión 11 años después Hace concretamente 4015 días, una joven natural de Akersberga cumplió los pronósticos y se alzó con la victoria en la 57º edición del certamen eurovisivo celebrada en el Crystal Hall de Bakú. En la actualidad, Loreen volverá a subirse a las tablas eurovisivas para representar a Suecia en Liverpool y defender "Tattoo", la propuesta con la que arrasó en las votaciones del Melodifestivalen 2023. La canción se trata de un pop dance en el que alude al amor a través de los tatuajes como algo que se impregna para siempre. El tema ha sido compuesto por autores como Thomas G: Son y Peter Boström, los mismos que compusieron su conocidísimo "Euphoria". 03.14 min La sueca Loreen defenderán su tema "Tattoo", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. La artista, de origen bereber, buscará ganar en suelo británico 11 años después de su triunfo en Azerbaiyán e igualar al irlandés Johnny Logan, que hasta la fecha, es el único representante en ganar dos vees el Festival de la Canción. Antes de eso, Loreen tendrá que superar la Primera Semifinal en la que compite esta noche del 9 de mayo.

Suecia ya ganó el Festival en suelo británico Si Loreen consigue el billete para la final, donde competirá con Blanca Paloma, y cumple los pronósticos de las casas de apuestas, repetiría lo sucedido hace 49 años. Corría el año 1974 cuando Suecia sumó su primera victoria al marcador eurovisivo. La delegación del país escandinavo se presentó con un grupo que logró la fama internacional tras triunfar en el certamen. Ellos eran Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, conocidos mayormente como ABBA. Al ganar la preselección nacional, el cuarteto defendió su emblemático "Waterloo". Aquella canción glam rock fue especialmente escrita para competir en Eurovisión. Contaba la historia que compara la forma en la que se ha rendido a un hombre del que estaba enamorada. La entrega se cmpara con la de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Ya en el Festival, el tema enamoró a Europa y consiguió un total de 24 puntos y la victoria en Brighton. Tras el éxito eurovisivo, comenzó el fenómeno ABBA.