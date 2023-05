El feo de Beth a la prensa tras quedar octava en Eurovisión

Beth viajó a Riga como una de las grandes favoritas para ganar el Festival de Eurovisión. Tanto lo escuchó, que al final se lo acabó creyendo. La cantante lo dio todo sobre el escenario y consiguió disfrutar de la actuación, a pesar de que la canción no fuera de su agrado. Fue un chute de energía para ella, aunque el resultado no fue el esperado. Un octavo puesto que supo a poco, aunque ella asegura en su programa original para RTVE Play, Dime, historia de una canción, que no se sintió decepcionada. "Cuando quedo octava, ya termino y es como, qué subidón, que energía más bestia, qué momentazo, pero ya está. Todo este peso, ya lo he dejado", confiesa.

Después de que concluyera el festival con Turquía como país ganador, tocaba celebrar. Sin embargo, Beth prefirió no asistir a la fiesta posterior, algo que "trajo cola", como ella misma recuerda. Tras la gala, la artista dejó plantada a la prensa española, que hablaba de "gran berrinche" o "pataleta monumental".

"No hice nada, me fui al hotel. Necesitaba apartarme un poco. Ya lo he hecho, dejadme ahora un momento asimilarlo", recuerda Beth. No atendió a los medios justo después de que terminara el festival, pero era algo que más tarde o más temprano iba a tener que hacer. Hubo una rueda de prensa en la que la prensa le preguntó por ese octavo puesto. "No me decepciona para nada. Yo en ningún momento he dicho que era favorita. De veintiséis países un octavo lugar, no me puedo quejar", respondió entonces ella, que solo quería pasar página. Sus propios fans le pedían continuamente cantar "Dime", así que decidió romper con ella.

"Ellos me habían visto en la televisión cantando eso y querían eso. Ya lo entiendo, pero yo la vida la entiendo siendo fiel a uno mismo", explica Beth, que desde entonces no volvió a cantar la canción que la llevó a Eurovisión, hasta ahora.