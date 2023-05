Han pasado ya 20 años desde que la conocimos en Operación Triunfo. Era distinta al resto, destacaba entre sus compañeros por su personalidad arrolladora. Segura de sí misma, con las ideas claras, Beth solo quería triunfar en la música y que ese se convirtiera en su trabajo el día de mañana. Para ella era tan importante perseguir ese objetivo, que hasta se le olvidó una de las cláusulas del contrato que firmó antes de entrar a la academia: si llegaba a la final, sería candidata para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Manuel Carrasco, Beth o Ainhoa, entre ellos se encontraba el artista que representaría a nuestro país. Finalmente, el público decidió que fuera Beth la que viajara a Riga, donde tuvo lugar el festival aquella edición. Ella misma se confiesa en su programa original de RTVE Play, a ninguno de los concursantes les acababa de convencer su canción. Beth no se sentía cómoda sobre el escenario, "Dime" no era su estilo. Era un tema que le costaba mucho defender, hasta el punto de no querer participar en Eurovisión.

"Los espectadores de Operación Triunfo han decidido por un 45% de los votos que nuestra representante el próximo 24 de mayo en Riga, Letonia, sea... ¡Beth!", exclamó el presentador Carlos Lozano. Mientras lo escuchaba, la cantante solo podía pensar en su deseo de no salir elegida. Cuando dijo su nombre, a la concursante se le cayó el mundo al suelo. Su cara, un poema. "Pensaba en lo que eso iba a significar, en las veces que tendría que cantar esa canción, en lo que marcaría mi carrera, en que la tendría que incluir en mis conciertos, en mi primer disco...", confiesa Beth.

Su reacción fue romper a llorar, pero lo que el público no sabía era que esas lágrimas no eran de emoción, si no de agobio. Mientras todo el público la ovacionaba, incluso su propia familia desde casa, sus compañeros, Manuel Carrasco y Ainhoa, que sabían que no quería ir, le daban ánimos susurrándole al oído que todo iba a ir bien.