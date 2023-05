Vivir Eurovisión es una experiencia única, vivirlo dos veces está al alcance de solo unos pocos. Loreen, Marco Mengoni y Pasha Parfeni son algunos de los afortunados que este año vuelven al festival, pero entre los 'repetidores' también hay presencia española. Uno de los bailarines que acompañaron el año pasado a Chanel está involucrado de nuevo en esta edición. Esta vez, sin embargo, no forma parte del equipo de España, sino del de Reino Unido, el país anfitrión. Hablamos de Josh Huerta, quien ha continuado al lado de Chanel tras su participación en Eurovisión, coreografiando incluso el vídeo de "Clavaito". Pero, ¿cómo ha acabado el bailarín formando parte de la aventura eurovisiva de Mae Muller?

Reino Unido acabó con la intriga de quién iba a ser su nueva representante en Eurovisión el 9 de marzo. Los eurofans españoles que esperaban con ansias el videoclip de la canción se quedaron a cuadros cuando vieron aparecer en escena a Josh Huerta, miembro del equipo de bailarines de "SloMo". ¿Qué hacía allí? ¿Iba a participar en Eurovisión por segundo año consecutivo?

Lo cierto es que él tampoco sabía exactamente de la vinculación de Mae Muller con el festival hasta que llegó a Lituania para grabar el videoclip. Fue allí cuando se enteró de que la cantante de "I Wrote a Song" iba a representar a Reino Unido. "No contaba con ello para nada y más después del año pasado. Que vuelva a aparecer Eurovisión en mi vida evidentemente es una señal. Estoy súper contento de que haya pasado", contaba Josh Huerta en Eurovermú poco después del estreno del videoclip.

De "SloMo" a "I Wrote A Song"

Su participación fue gracias a Natalia Palomares, quien ha coreografiado "Chicken Teriyaki" y "El pañuelo" de Rosalía y ahora también se encarga de la coreografía de "I Wrote a Song". Fue ella quien le propuso como bailarín. Así empezó todo. "Cuadré en el perfil. Ellos no tenían ni idea de que yo había hecho Eurovisión el año anterior. Les gusté como bailarín, surgió que fuera allí, me cogieron y de un día para otro me fui a Lituania", explicaba él.

Mae Muller le reconoció al momento. Cuando descubrió que iba a representar a Reino Unido se puso a ver "vídeos icónicos" del festival, entre ellos "SloMo". Solo tiene palabras de admiración hacia Josh Huerta. "Es una persona encantadora, muy talentosa. Ha marcado la diferencia en todo este viaje de una manera muy positiva. Tengo un gran equipo a mi lado, tengo mucha suerte", nos contaba Mae Muller en abril, durante la celebración de la PrePartyES.