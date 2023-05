Todos ellos tienen algo en común: guardan en las vitrinas de sus casas el micrófono de cristal. Las canciones con las que se alzaron con la victoria en Eurovisión se han convertido en himnos que han pasado de generación en generación. Hace 67 años, la primera ganadora del certamen eurovisivo fue la suiza Lys Assia con el bolero "Refrain", un tema donde la artista se lamenta por los amores perdidos en la adolescencia.

El país que más veces ha ganado el Festival de la Canción ha sido Irlanda con 7 victorias. Seguido muy de cerca por Suecia, con 6. Entre los ganadores irlandeses se encuentra la única persona que se ha alzado con la victoria en dos ocasiones: Johnny Logan. El irlandés ganó en La Haya 1980 con "What's Another Year?" y en Bruselas 1987 con "Hold Me Now".

¿Quiénes han sido los últimos ganadores de la cita europea? ¡Descúbrelo!

Turin 2022: Kalush Orchestra - "Stefania" (631 puntos) Los últimos ganadores del Festival. En la ciudad italiana de Turín, Ucrania cosechó su tercera victoria con la banda Kalush Orchestra. Su canción "Stefania" fue segunda en la clasificación general del Vibdir 2022, pero la primera en la votación popular de la preselección nacional. Tras la retirada de Alina Pash, la televisión ucraniana y el comité organización del certamen ofreció al grupo representar al país en Eurovisión 2022. Ellos aceptaron la invitación dos días antes de estallar la guerra. Su propuesta, que recibió un total de 631 puntos (192 del jurado profesional y 439 del televoto), se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana, además de cambiar el significado. 03.09 min El grupo aceptó la invitación de representar a Ucrania con "Stefania", canción que se ha convertido en un símbolo del pueblo ucraniano. Este año, Kalush Orchestra tendrán que entregar el micrófono de cristal al ganador en Liverpool 2023. Además regresan para dar inicio a la Gran Final del 13 de mayo, con una actuación que incluirá su exitosa canción ganadora. ¿Será la banda ucraniana la encargada de entregar el premio a Blanca Paloma, la representante de España en la cuna de The Beatles?

Róterdam 2021: Maneskin - "Zitti e Buoni" (524 puntos) El rock revolucionó el Eurovisión post-coronavirus. En 2020, Róterdam tuvo que posponer la edición debido a la pandemia mundial causada por el virus SARS-CoV-2. Un año más tarde, retomaron los preparativos y se celebró la 65º edición del Festival de la Canción. La delegación italiana celebró su conocidísimo Festival de San Remo en el que resultaron ganadores una banda de rock italiana. A pesar de ser quintos en las apuestas antes de que empezarse la edición, Maneskin revolucionó al fenómeno eurofán. Su canción "Zitti e Buoni" recibió un total de 524 puntos (206 por parte del jurado profesional y 318 del televoto) 03.01 min Eurovisión 2021 - Italia: Måneskin cantan "Zitti e buoni" como ganadores Tras su emblemática puesta en escena, el grupo se convirtió en un icono tanto en el panorama musical con en el de la moda. Sus looks no dejan de enamorar a todo su público. Hace un mes, Maneskin celebró un concierto ante casi 18000 asistentes con su glam rock.

Tel Aviv 2019: Duncan Laurence - "Arcade" (529 puntos) Solo con un piano. Era el favorito de las casas apuestas y cumplió pronósticos. La cadena pública neerlandesa eligió internamente Duncan Laurence. El cantautor de Países Bajos se presentó con "Arcade", un tema de medio tempo, intimista escrito por Oscar Holleman & Wouter Hardy. Su tema eurovisivo obtuvo 529 puntos (212 del jurado profesional y 317 del televoto). 03.14 min Duncan Laurence, representante de Países Bajos en Eurovisión 2019, interpreta "Arcade" en la final del Festival. Música y letra: Duncan Laurence, Joel Sjöö, Wouter Hardy El ganador en Tel Aviv 2019 sigue ligado al certamen eurovisivo. Para la edición que se celebra en Liverpool, el artista ha sido uno de los compositores de "Burning Daylight", el tema que han defendido en la Primera Semifinal, Mia Nicolai & Dion Cooper. Tras ocho años pasando a la Gran Final, Países Bajos se ha quedado sin su plaza en la ciudad británica.

Lisboa 2018: Netta - "Toy" (631 puntos) No soy tu juguete, fue el lema de la propuesta ganadora en la capital lusa. El cacareo de una gallina y los sinfines de gatos chines quedaron grabados en la retina de los eurofans. Netta, la representante de Israel, se convirtió en un icono eurovisivo tras su "Toy". Acompañada por tres coristas que además bailarán arrasó con el huracán de Chipre, Elena Fureira y su "Fuego". La cantante israelí consiguió un total 631 puntos (192 del jurado profesional y 439 del televoto). 20 años más tarde de Dana Internacional y "Diva", llegaría la cuarta victoria del país de Oriente Medio. 03.14 min Eurovisión - Israel: Netta Barzilai canta "Toy" en la final de Eurovisión 2018 Cuatro años más tarde de entregar el premio a Duncan Laurence, la DJ israelí vuelve a Eurovisión. Netta será una de las artistas invitadas que actuarán en la Gran Final del M&S Bank Arena. La israelí cantará en el último interval act llamado The Liverpool Songbook.

Kiev 2017: Salvador Sobral - "Amar pelos dois" (758 puntos) Una actuación sencilla que hasta la fecha tiene el récord de mayor puntuación. Al igual que Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, el portugués Salvador Sobral estaba quinto en las casas de apuestas antes de que comenzase el Festival. El artista dio la sorpresa en la Primera Semifinal donde obtuvo el primer puesto gracias a ser el favorito del jurado y del televoto. Hazaña que repitió en la Gran Final celebrada en la capital ucraniana. El representante de Portugal enamoró y convenció tanto a los profesionales como a los espectadores con "Amar pelos dois", escrito por la hermana del artista. 03.02 min Eurovisión 2017 - Portugal: Salvador Sobral canta 'Amar pelos dois' En el Benidorm Fest 2022, el luso fue uno de los artistas invitados del certamen alicantino. Tras la interpretación de "Fui ver meu amor", Salvador Sobral se declaró fan de Tanxugueiras, las gallegas que obtuvieron un tercer puesto con "Terra" en la primera edición de la preselección nacional española.

Estocolmo 2016: Jamala - "1944" (534 puntos) Como el portugués Salvador Sobral, los italianos Maneskin, Jamala no partía como favorita a levantar el micrófono de cristal de la 51º edición del Festival de la Canción. La representante de Ucrania en Estocolmo defendió "1944". Su propuesta hablaba sobre la deportación de los tártaros de Crimea ocurrida en la década de los años 40 por la Unión Soviética a manos de Stalin. En la Gran Final, la artista consiguió 534 puntos (211 del jurado profesional y 323 del televoto). A pesar de ser segunda tanto para los profesionales como para el público, el país se hizo con su segunda victoria en el certamen europeo. La primera, Ruslana en 2004. 03.09 min Eurovisión 2016 - Ucrania: Jamala canta '1944' Ante el estallido de la Guerra de Ucrania, la artista tuvo que huir del país con sus hijos y ha dedicado todo el tiempo a informar de lo que está sucediendo. Además, Jamala organizó dos eventos especiales en Alemania y Rumanía con el objetivo de recaudar donaciones para ayudar al país. Para la edición de Liverpool, la ganadora en Estocolmo 2016 amenizará junto a otros representantes eurovisivos el desfile de los países finalistas.

Viena 2015: Mans Zelmerlöw - "Heroes" (365 puntos) Fue favorito desde el principio. El representante de Suecia, Mans Zelmerlöw, cumplió pronósticos y levantó el micrófono de cristal en la capital austriaca. Sin el televoto, el sueco recibió un total de 365 puntos por parte del jurado profesional con el tema "Heroes". Su propuesta era una canción pop cuya letra hablaba sobre el bullying. El propio cantante alegó haber sufrido acoso en su infancia. 03.18 min Eurovisión 2015 - Suecia: Måns Zelmerlöw canta 'Heroes' Tras entregar el premio a Jamala, el artista sueco siguió ligado al Festival de la Canción. En 2019, sorprendió en la edición celebrada en Tel Aviv como estrella invitada cantando el tema de Eleni Foureira, "Fuego". Es más, Mans acudió a la Openning Ceremony de la alfombra turquesa que se celebró el 7 de mayo en la ciudad de Liverpool.

Copenhague 2014: Conchita Wurst - "Rise Like a Phoenix" (290 puntos) El Ave Fénix que embelesó a Europa. 48 años después de la primera victoria del país, Austria volvió a lo más alto de Eurovisión. Todo ello gracias a Conchita Wurst y su "Rise Like a Phoenix", una balada que trata en primera persona de auto-reivindicación identitaria y superación frente a los ataques de intolerancia. Su actuación, sola ante el peligro, obtuvo por parte del jurado profesional 290 puntos. 03.00 min Tal y como dice la canción, Conchita renace como el ave fénix sobre un escenario que parece estar en llamas. "Rise like a phoenix" es un tema compuesto por Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski y Julian Maas. . Thomas Neuwirth, quién se esconde tras este proyecto se ha convertido en un icono del Colectivo LGTBIQ+. Además, el año pasado actuó en el Eurorainbow Festival, un espectáculo dedicado al certamen europeo. Hace poco, la representante austriaca tuvo la oportunidad de ver la actuación de Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023 y comentó que "le había flipado".

Malmö 2013: Emmelie de Forest - "Only teardrops" (281 puntos) La última victoria danesa hasta la fecha. Según las apuestas, la favorita de la edición de Malmö era Dinamarca. El país se presentaba con la ganadora del Dansk Melodi Grand Prix 2013, Emmelie de Forest y su folk etno-pop "Only Teardrops". Tras proclamarse la ganadora de la primera semifinal, la canción danesa consiguió 281 puntos. Su puesta en escena empezaba con ella sentada en el suelo mientras sonaba una flauta. Tenía aires étnicos que conquistaron a toda la audiencia como también a Europa. 05.17 min Emmelie de Forest, acompañada por todos los participantes, cantan juntos el tema con que el Dinamarca ganó el Festival de Eurovisión 2013, "Only Teardrops". Después de levantar el micrófono de cristal, Forest participó en el Interval act de la edición de Copenhague, interpretando "Rainmaker" junto a los 26 finalistas. En 2017, compuso el tema británico de Lucie Jones, aquel "Never Gipe Up on You" que quedó en un décimoquinto puesto en Kiev.