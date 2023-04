Barcelona se rinde a los pies de Måneskin. Damiano David, Trochio, Victoria De Angelis y Thomas Raggi han reventado el Palau Sant Jordi de la ciudad condal con su glam rock ante casi 18 000 asistentes. Las arrebatadoras personalidades de cada uno de sus integrantes ayudan a ello. Usando la provocación como motor de movimiento, los italianos continúan su primera gira mundial, Loud Kids Tour, donde están promocionando su tercer y último álbum, Rush!, con muy buenas vibraciones en su país primo hermano. Agotaron las entradas hace un año y no han decepcionado saltando, bailando y dándolo todo con una puesta en escena que literalmente ha deslumbrado.

Una vez más, los ganadores de Eurovisión 2021 vuelven a demostrar que el rock nunca muere y que los jóvenes están muy interesados tanto en este género como en ellos. Su directo nos ha dejado imágenes para el recuerdo: des una mítica ola hasta el batería tocando sin luces, pasando por la marea humana que llevó a la banda entera en volandas por la pista o el final tan tradicional han creado para sus seguidores.

Måneskin resucita el 'rock' entre los jóvenes

Måneskin son los ganadores de Eurovisión que cambiaron la mala suerte del vencedor del festival para siempre. Prueba de ello han sido estos años donde han acaparado portadas y actuado por todo el mundo. Y lo más importante: tras el éxito eurovisivo continúan llamando la atención del público desde que se alzaron con el Micrófono de Cristal en Róterdam. La última vez, esta noche en Barcelona. Sin ningún tipo de censura ni perder la irreverencia que les caracteriza.

El rock vuelve a estar de moda. Tal vez nunca se fue y simplemente el público esperaba a nuevas bandas que lo dieran todo sobre el escenario. O tal vez el éxito de Eurovisión, el festival de música más grande del planeta, haya conseguido que más personas se fijen en este género musical.

Lo que está claro es que han arrasado. No han faltado clásicos como "Zitti e buoni", "Supermodel", "Beggin", "Coraline". También ha habido tiempo para baladas y lentas, donde Måneskin se desgarra para abrir los corazones de todos sus integrantes al público presente, como con "If not for you".

“Ayer vi a los Maneskin y son los culpables que hoy no me pueda ni mover �� Lo que sentí ayer en su concierto no lo puedo explicar porque lo estoy asimilando aún ���� Ver a Damiano ha sido muy fuerte! Es que no hay palabras! Ver a los ganadores de #Eurovision ha sido un sueño ♥️ pic.twitter.com/g5A5darNtP“ — Jordi L ⵣ ���� ��️�� ���� (@jordi_luke) April 12, 2023

Pese a que Måneskin es una banda con estilo propio y mucho rock, sus composiciones recuerdan a otros grandes del rock como The Stripes, Kiss o Seven Nation Army. Pero con un cambio muy significante: el acercamiento a las nuevas generaciones y el idioma, aunque cada vez usan más el inglés para proyectarse internacionalmente. Los medios norteamericanos fulminaron al grupo asegurando que eran una copia barata de otras bandas de allí, pero la realidad es que sus directos son increíblemente arriesgados.

Actitud, temas contundentes, mezcla de rock con electrónica… Son solo algunos de los ingredientes que los han llevado a triunfar. Måneskin es una banda con estilo propio y mucho rock. Su puesta en escena llena de luces, principalmente blancas y rojas, recuerdan mucho a su forma de actuar en directo en Eurovisión.