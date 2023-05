Eurovisión 2023 no se trata solo de defender tu propuesta sobre el escenario más grande de Europa. Hay mucho trabajo atrás que no se ve. Blanca Paloma, la representante de España en Liverppol, no solo ensaya la puesta en escena, sino que también realiza otras actividades durante largas jornadas antes de comenzar a trabajar duramente en su candidatura. Una de ellas, la ejecuta nada más levantarse. Todas las mañanas, la ilicitana junto a su cuerpo de baile ejecutan una serie de posturas para poder controlar mejor la respiración y llegar a ese trance en el que quieren meter a todos los eurofans el próximo 13 de mayo con su nana lorquiana "Eaea". Y, es más, esto no lo hacen solo las personas que estarán sobre el Liverpool Arena en la Gran Final, sino que la artista invita a todos los miembros de la delegación española a experimentar estas clases.

Las clases están impartidas por la directora artística de la candidatura española, Paula Quintana. La coreógrafa se encarga de que Blanca Paloma y sus pichonas se metan en el trance que realizan en "Eaea". Ejecutan una serie de estiramientos, posturas características del pilates, para mantener la respiración y que todo vaya más fluido a la hora de ensayar. Tras realizar esta primera clase, comienzan los ensayos. Las bailarinas y las palmeras de la ilicitana se ponen a hacer los pasos característicos de la propuesta siguiendo el compás de la abanderada española.

La delegación española realiza pilates antes de comenzar los ensayos de Blanca Paloma en Eurovisión RTVE

En la sala de ejercicios no están solas. Para Blanca Paloma es importante que toda la delegación española esté unida y la acompañen durante esta rutina mañanera. Tanto la jefa de la delegación, Eva Mora como los enviados especiales de RTVE, Fernando Macías y Daniel Borrego acompañan a la ilicitana y su cuerpo de baile. En el trance de Blanca Paloma debemos subirnos todos para que le llegue la energía positiva a Liverpool.

En 1968, una joven madrileña tuvo que dejar su gira por México y poner rumbo a Londres para convertirse en la representante española. Massiel consiguió la primera victoria en el certamen gracias a "La, la, la" y su icónico vestido blanco y de flores. 55 años más tarde, Blanca Paloma puede repetir la misma hazaña. ¿Se alinearán los astros y España se alzará con su tercera victoria tan soñada en el Festival?