Blanca Paloma no ha dejado indiferente a nadie. Tras varios días de intensos ensayos, la espera ha llegado a su fin. La prensa acreditada al Festival de Eurovisión 2023 ha tenido la oportunidad de ver la puesta en escena de "Eaea", la propuesta española para la 67ª edición del certamen europeo. Y atención, porque no ha decepcionado. La actuación de la cantante ilicitana ha sido una de las más destacadas, recibiendo numerosos elogios por parte de los expertos eurovisivos. Con el próximo sábado 13 de mayo en el horizonte, todo parece indicar que España tiene una gran oportunidad de hacerse con el codiciado micrófono de cristal. ¿Habrá quedado la prensa impresionada con su propuesta? ¿Le habrán dado los periodistas acreditados una puntuación alta?

La artista y escenógrafa ha llegado a Liverpool con los deberes hechos. Además de todo lo que triunfó en el Benidorm Fest, como el mantón de flecos que rodea a la representante española o el trance en la pastilla central, el equipo creativo de Blanca Paloma ha introducido novedades que han sido del agrado de todos. Sin duda, este es uno de los packs más cerrados y sólidos en la historia de España en el certamen europeo. Las novedades más destacadas con respecto a su actuación en el Benidorm Fest se han concentrado en el segundo tramo de la canción, tras el primer minuto de plano secuencia. El nuevo juego de luces y los nuevos movimientos de cámara dotan a la actuación de una calidad aún mayor. Entre ellos, destaca el plano cenital con zoom in, que recrea el efecto de un ojo y ha sido muy comentado por la prensa especializada. Además, los focos a ras de suelo simulan la cortina de flecos que envuelve ese espacio de intimidad.

00.59 min Eurovisión 2023 - Primer minuto exclusivo de Blanca Paloma

La sala de prensa de Liverpool 2023 ha recibido con muy buen agrado el ensayo de Blanca Paloma. Tal ha sido el éxito de España que tras el ensayo hemos querido saber la opinión de los presentes. "Me encanta su canción. Me encanta que sea tan étnico. Me encanta que sea flamenco que represente tan bien a España", "Blanca Paloma tiene mucho carisma", "Su actuación ha sido la mejor", "España debería de ir buscando un pabellón para celebrar Eurovisión 2024", "Canta con el corazón, canta con el alma", son solo algunas de las declaraciones que se han podido escuchar en la sala de prensa del M&S Bank Arena de Liverpool. Los periodistas especializados en el certamen europeo también se han animado a puntuar la actuación de Blanca Paloma, ¿cuántos 12 se habrán llevado?... ¡Mira sus votaciones en el vídeo!