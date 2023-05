¡¡Primera reacción de los medios acreditados!! La prensa especializada de Eurovisión 2023 ya ha podido ver el ensayo de Blanca Paloma y ha dejado a más de uno sin palabras. La representante de España en la 67ª edición del certamen europeo ha realizado esta tarde su tercer ensayo en el M&S Bank Arena de Liverpool, en el que la prensa acreditada ha podido ver, por primera vez, la actuación completa de la española. Con todos los ojos puestos en la intérprete, los periodistas han elogiado su impresionante presencia escénica, su asombroso talento vocal y la puesta en escena llena de pasión, fuerza y energía. Tras dejar a todos con la boca abierta, lo que está claro es que la representante española continúa en la lucha por el micrófono de cristal. Ya puedes ver el primer minuto de su actuación, ¡¡y atención, porque esta noche, tras el Jury Rehearsal de la Segunda Semifinal, RTVE Play emitirá el último minuto de la actuacion realizada de "Eaea"!!

El día de la final se acerca y Blanca Paloma ha empezado a convertir su camerino en un lugar sagrado. Ha creado su propio altar con pancartas, fotos, regalos y mensajes de fans para llenarse de energía positiva antes de actuar. Un altar presidido por la camiseta de su abuela, la yaya Carmen, que le ha acompañado desde el Benidorm Fest y que es ya su talismán.

Blanca Paloma canta "Eaea" durante su tercer ensayo en Eurovisión 2023 RTVE

Antes de salir al escenario, Banca Paloma ha realizado el ya tradicional círculo de invocación con sus mujeres en el que se relajan, piensan y comparten mensajes de aliento. También ha habido momentos divertidos para rebajar la tensión. La ilicitana se ha arrancado con un taconeo flamenco tras repetir la que es ya una frase viral, Do you want a little party flamenca now?. "Hoy es un día muy importante, el estadio no va a estar vacío como otros días y es donde voy a comprobar los nervios. Es el bautismo eurovisivo", ha dicho la artista antes de salir a actuar.

Las reacciones de la prensa al ensayo de Blanca Paloma Ya falta menos para ver a Blanca Paloma actuar sobre el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool. La representante española es una de las sensaciones de esta 6/ª edición del Festival de Eurovisión y una de las artistas que más expectación genera entre los fans y la prensa acreditada. "Eaea" parte como una de las grandes favoritas a alzarse con la victoria el próximo 13 de mayo. La cantante ya se encuentra en el 'Top 5' de las apuestas eurovisivas con un 3% de probabilidad para ganar. Cambios en las apuestas de Eurovisión: Así va hoy Blanca Paloma La representante de España también es una de las favoritas entre la prensa acreditada de Liverpool. Esta tarde, tras la realización de su tercer ensayo, hemos charlado con algunos de los periodistas sobre su opinión respecto a Blanca Paloma y a "Eaea". En general, los comentarios han sido positivos y todos han coincidido en lo mismo: "Podemos soñar con la tercera". "Blanca Paloma ha firmado un ensayo soberbio, con un directo impecable y la seguridad que le ha caracterizado durante toda la temporada eurovisiva. La actuación de España es una pieza única en esta edición de Eurovisión y totalmente competitiva para estar entre los mejores el sabado", ha dicho Laura Perez, periodista de Vertele. "Nervios a flor de piel por todo lo que transmite la voz de esta mujer y su poderío en escena. La actuación es prácticamente idéntica a la de Benidorm, elevada a Liverpool. Apabullante. Podemos soñar", añade VIcente Rico, de Eurovision Spain. Javier Herrer de EFE España apunta "Es una de las actuaciones más ambiciosas y audaces que ha presentado nunca RTVE".