Nunca antes un tercer puesto en Eurovisión supo tanto a victoria como el que Chanel logró el año pasado en Turín. Su clasificación fue histórica. La representante de España no solo logró la mejor posición en 27 años y le devolvió la esperanza a los eurofans, también dejó a todos boquiabiertos y arrebató a la mismísima Loreen y su Euphoria el reconocimiento de ser la intérprete de la mejor Canción de la Historia de Eurovisión. No es para menos. Europa se quedó con la cadera descolocada intentando imitar la coreografía de escándalo con la que la cubana y su equipo de bailarines defendieron SloMo sobre el escenario. El show tenía todos los ingredientes de un espectáculo de éxito: una canción pegadiza, una técnica vocal perfecta y una coreografía que quitaba el sentido. ¿Quién no iba a caer rendido a sus pies con aquel dance break de infarto?

El origen de esta puesta comenzó en los años 90 y bebe directamente de la mente de Robin Antin, bailarina, coreografa y creadora de las Pussycat Dolls. Un estilo que miraba al burlesque, inspirado en los musicales de Hollywood (incluidos Sweet Charity y Singin' in the Rain), la coreografía de Bob Fosse, su amor por la música y su pasión por la moda, el glamour y la estética. Aunque fue a principios de los 2000 cuando, divas como Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna o Lady Gaga y el resurgimiento de los videos musicales llenos de baile hicieron estallar sus movimientos en masa.

Todas ellas son referentes de los que se nutría Chanel para su coreografía. Tenía todo el sentido que una artista que, recordamos, venía de actuar en varios musicales y que sienta sus bases en el teatro musical tuviese el dance break como bandera en los escenarios de Eurovisión. Un potente propuesta que parece ha creado escuela y en la que se han inspirado varios representantes de esta edición.

Chanel canta "SloMo" durante la gran final de Eurovisión 2022 EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Los dance break de este Eurovisión 2023 No hay Eurovisión que se precie sin cuerpos de baile y coreografías espectaculares, pero este año nos hemos fijado en que varias siguen una estela muy similar a la que se marcó Chanel el año pasado. La más clara es la de Israel, con Noa Kirel como representante, que parte como favorita para ganar la 67ª edición del certamen europeo, y no es para menos. La representante israelí se ha hecho con un hueco en la final del sábado gracias a una actuación medida al milímetro: una buena realización, un buen directo y una coreografía en la que destaca un dance break acrobático que ha dejado a todos con la boca abierta. Durante los tres minutos de Unicorn, Noa Kirel no ha dejado de moverse sobre el escenario del Liverpool Arena. La cantante ofrece un espectáculo de principio a fin, derrochando todo su talento. La artista comienza su actuación dentro una estructura cuadrada iluminada con luces de neones. Noa también nos ha sorprendido con un dress reveal y un estallido de pirotecnia con el que ha culminado su actuación. Israel ha demostrado que, al menos esta vez, más es más. Muchos no han podido evitar hacer comparaciones. 01.59 min Eurovisión 2023 - Israel: Noa Kirel canta "Unicorn" en la primera semifinal También está lleno de movimiento la puesta en escena de Armenia. El país ha apostado por una canción inmersiva, elegante y con toques de R&B que son muy novedoso que defiende con suma eficacia Brunette -cuyo nombre real es Elen Yeremyan-, de 22 años. El tema se llama Future Lover y cuenta con una puesta en escena sofisticada, con un juego de luces de lo más interesante y una coreografía que vuelve a recuperar el dance break. Un estilo que no se parece tanto al de Chanel, pero que, sin duda, tiene claras influencias. Rosa Linn representará a Armenia en Eurovisión 2022 con "Snap" No se queda atrás la propuesta de Polonia. Hablamos de Blanka. La artista recoge el testigo de Krystian Ochman, que con "River" logró clasificar a Polonia en la final de Turín 2022 por primera vez en cinco años. Ochman logró con su balada un satisfactorio 12º puesto al recibir 151 puntos. Blanka participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena. Y lo hará con una coreografía que, aunque se aleja un poco más del dance break, si está plagada de pasos vivos y movimientos muy poderosos, estilo chanelazo.