A falta de un día para la Gran Final, los países que actúan este sábado ultiman los detalles de su puesta en escena. El Festival de Eurovisión 2023 vive su recta final después de celebrar las Semifinales. No ha sido nada fácil, de cada una, solo 10 artistas han logrado pasar de fase. España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y Ucrania, la ganadora de la pasada edición del certamen, tenían su puesto asegurado. En total, 26 países dispuestos a ganar el sábado y llevarse a casa el micrófono de cristal. ¿Qué representantes han logrado una plaza en la Final? ¿En qué orden actuarán? ¿Cuándo veremos a Blanca Paloma sobre el escenario, defendiendo su tema "Eaea"? ¡Te lo contamos!

La representante española actuará en el octavo puesto, justo después de Chipre. Será Austria el país encargado de inaugurar la gala, que promete ser de lo más emocionante. Reino Unido defenderá su propuesta en último lugar, dando paso a las votaciones. ¿Ya tienes tu favorito? Te explicamos cómo tienes que votar.

1. Austria | Teya & Salena – "Who The Hell Is Edgar?"

2. Portugal | Mimicat – "Ai Coração"

3. Suiza | Remo Forrer – "Watergun"

4. Polonia | Blanka – "Solo"

5. Serbia | Luke Black – "Samo Mi Se Spava"

6. Francia: La Zarra – "Évidemment"

7. Chipre | Andrew Lambrou – "Break A Broken Heart"

8. España: Blanca Paloma – "Eaea"

9. Suecia | Loreen – Tattoo

10. Albania | Albina & Familja Kelmendi – "Duje"

11. Italia | Marco Mengoni – "Due Vite"

12. Estonia | Alika – "Bridges"

13. FInlandia | Käärijä – "Cha Cha Cha"

14. Chequia | Vesna – "My Sister's Crown"

15. Australia | Voyager – "Promise"

16. Bélgica | Gustaph – "Because Of You"

17. Armenia | Brunette – "Future Lover"

18. Moldavia | Pasha Parfeni – "Soarele si Luna"

19. Ucrania: TVORCHI – "Heart of Steel"

20. Noruega | Alessandra – "Queen of Kings"

21. Alemania: Lord of the Lost – "Blood & Glitter"

22. Lituania: | Monika Linkyté – "Stay"

23. Israel | Noa Kirel – "Unicorn"

24. Eslovenia | Joker Out – "Carpe Diem"

25. Croacia | Let 3 – "Mama ŠC!"

26. Reino Unido: Mae Muller – "I Wrote A Song"

Hoy, viernes 12 de mayo, día previo a la Gran Final, tiene lugar en el Liverpool Arena el último ensayo general. Los artistas ultiman pequeños detalles que mañana pueden marcar la diferencia. Empieza a partir de las 13:00 horas. ¿Veremos algún cambio en la actuación de Blanca Paloma?

A partir de las 19:00 horas, conéctate a RTVE Play porque tienes una cita con Jordi Cruz y Xuso Jones en el quinto programa de Liverpool Calling. A las 21:00 horas, los artistas vivirán uno de los momentos más importantes: es la hora del jury. El jurado profesional, que este año no pudo votar en las Semifinales, tendrá en la Final un gran peso a la hora de decidir quién es el ganador de Eurovisión 2023. Sigue aquí la última hora de todo lo que ocurre en Liverpool.