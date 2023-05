El rosa ha sido el color de la Segunda Semifinal de Eurovisión 2023. En las ropas de los participantes, en las luces y... hasta Peppa Pig. El simpático personaje infantil se ha colado en la gala del 11 de mayo. La cerda más conocida para los más peques de las casas se ha puesto a hacer una conga por la green room. Los miembros de las distintas delegaciones no han dudado en sumarse a su baile.

Las redes sociales no se creyeron este icónico momento. Los usuarios de Twitter han empezado a comentar el bailecito que se ha marcado. Han habidio momentos de "Tú psicólogo te dice que Peppa Pig no existe y Eurovisión opina todo lo contrario". La aparición de la cerda más querida por los más pequeños ha sido justo después de que comenzasen las votaciones, donde los habitantes de España, Reino Unido y Ucrania han podido votar a su representante favorito de la Segunda Semifinal.

La verdad que el icono infantil se ha mandado un dance break en toda regla. Aunque no ha sido la única. La representante de Armenia, Brunette y la de Polonia, Blanka han tenido su momento de mostrar sus dotes de baile tanto en "Future Lover" como en "Solo". A ellas se suma la israelí Noa Kirel, clasificada para la Gran Final del 13 de mayo, que le preguntó a todos los asistantes a ala Primera Semifinal que "si la querían ver bailar" ("U wanna see me dance?"). Este momento de coreografía pura nos queda muy de cerca. El año pasado, España pasó a la historia gracias a su representante Chanel.

La hispano-cubana deslumbró a Europa con la actuación de "SloMo". La ganadora del Benidorm Fest 2022 iba acompañada por su cuerpo de baile formado por Pol Soto, Exon Narcos, María Pérez, Josh Huerta y Raquel Caurin. El show tenía todos los ingredientes de un espectáculo de éxito: una canción pegadiza, una técnica vocal perfecta y una coreografía que quitaba el sentido.Tenía todo el sentido que una artista que, recordamos, venía de actuar en varios musicales y que sienta sus bases en el teatro musical tuviese el dance break como bandera en los escenarios de Eurovisión. Un potente propuesta que parece ha creado escuela y en la que se han inspirado varios representantes de esta edición.