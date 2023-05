Liverpool Calling

La Pichoneta arranca el programa 5 desde un Liverpool en el que sigue diluviando. Aunque la lluvia no da tregua, no consigue derribar la ilusión y el ánimo de nuestros presentadores estrella. También ayudan los churros con chocolate que les acercan los fans. Xuso y Jordi intentan por todos los medios tener una entrevista con Loreen y no dudan en colarse en su hotel. Porque si Loreen no viene a La Pichoneta, La Pichoneta va hasta ella.

Loreen : "Siento que esta vez la energía está mucho más suave" Jordi Cruz vuelve a demostrar sus dotes artísticas y sus años en Art Attack durante esta entrevista con Loreen. El presentador acude a la cita vestido como si fuera la representante sueca. ¡Cuánto daño ha hecho el cosplay! Aunque parece que a Loreen no le disgusta y que ha entendido el homenaje. Jordi le pregunta por la diferencia entre esta edición de Eurovisión y la que ganó en 2012. Ella afirma que esta vez la energía es mucha más "soft", más tranquila. “Loreen habla sobre su vuelta a #Eurovision: "siento que esta vez hay una energía más suave" #pichoneta #liverpoolcalling https://t.co/YOICHnruuo pic.twitter.com/kdH6LqWjaR“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 11, 2023 Nuestros chicos tienen preparado una sorpresa muy especial para ella y le muestran la versión de su tema "Tatto", que ha hecho el músico y tiktoker Pablo Lluch, como si fuera una banda sonora de película. La representante de Suecia se queda perpleja y les confiesa que el deseo que tenía cuando decidió presentarse a Eurovisión era el de que otras personas se inspiraran en ello para ser creativos y crear cosas nuevas. ¡Sueño cumplido! Loreen desprende una energía espectacular, algo que deja alucinado a Xuso. De Blanca Paloma dice que valora mucho que intente representar la tradición, el folclore y la cultura española. Le gusta, además, que ve mucha de espiritualidad en ella. "Es auténtico, no es solo una canción", subraya sobre el "EAEA". “Loreen confiesa su top 3 de #Eurovision2023 ��#pichoneta #liverpoolcalling https://t.co/YOICHnruuo pic.twitter.com/npMQ7MgeY6“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 11, 2023 Xuso y Jordi no se cortan un pelo y le preguntan directamente por sus favoritos para ganar Eurovisión 2023. Loreen se sincera y desvela su top 3. La artista confiesa que le encanta Alessandra, la representante Noruega, porque le parece poderosa, Finlandia, porque es una fiesta y muy puro, y por supuesto, nuestra Blanca Paloma. Para terminar, le piden tickets para ver la gran final y le preguntan si ha visto a Mel C por ahí, pues Xuso sigue convencido de que está por Liverpool y que asistirá a la gran final del sábado.

El buen rollito de Azerbaiyán Desde el comedor del hotel, Xuso y Jordi continúan su periplo y entrevistan a los representantes de Azerbaiyán, uno de los favoritos a pesar de que han sido expulsados en la primera semifinal. Ellos están de muy buen rollo y aseguran que ahora tienen muchos más fans en Liverpool y España. Además, confiesan ser grandes seguidores de La Casa de Papel. Jordi quiere saber en qué se han inspirado para componer la canción que han llevado a Eurovisión. Ellos cuentan que el tema nace de un tiempo de desconexión de las redes e internet en general. “vibes de fiestas de pueblo?#pichoneta #LiverpoolCalling https://t.co/nWnKjNNe8H pic.twitter.com/ykfdasIOYF“ — playz (@playz) May 11, 2023 Finalmente, Xuso les muestra las canciones que suenan en las bodas españolas, en concreto, "Paquito el chocolatero". A cambio ellos le enseñan el baile tradicional de Azerbaiyán y la mezcla es tremenda. ¡Vaya coreografías que se marcan entre los cuatro!

Xuso y Jordi hablan con el ganador de Eurovisión 2011 El representante de Azerbaiyán, que ganó hace doce años el festival, les cuenta que no era el favorito en las apuestas y que él mismo se quedó muy sorprendido cuando ganó. Al siguiente año cuando el festival se celebró en su país fue una auténtica locura. Este era el primer gran evento que se celebraba y la gente local estaba muy emocionada. "Sin duda Eurovisión cambió mi vida", concluye Eldar. “nos encanta duolingo#pichoneta #LiverpoolCalling https://t.co/nWnKjNNe8H pic.twitter.com/KI2bX58QaJ“ — playz (@playz) May 11, 2023 De repente, interrumpe el programa en directo una llamada inesperada para Xuso de una mensajería de Madrid. Hay un paquete para el murciano, aunque no sabemos si finalmente llegará o no a su casa en la Manga del Mar Menor.

Las Davides: ¿Qué opina la calle? Los Davides salen a la calle para conocer la opinión de la gente sobre la actuación en Eurovisión de nuestro país vecino. ¿Qué pensarán de Mimicat, la candidata de Portugal por Eurovisión 2023? ¿Creen que le puede hacer sombra a Blanca Paloma? Los reporteros quieren saber si la gente se la pondría en su cuenta de Spotify, cómo definirían su estilo o si la ven con posibilidades de ganar. "Muy diva" o "Muy elegante", dicen algunos. "No es mi rollo", dicen otros. Pero, ¿la votarían? ¿Le darían los 12 puntos a Portugal? ¿Y la de la gran favorita de esta edición? ¿Convence al público español el "Tatto" de Loreen? “¿Qué opinan en España sobre la candidatura de Loreen? ��#pichoneta #liverpoolcalling #Eurovision2023 https://t.co/YOICHnruuo pic.twitter.com/zzgznoowQs“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 11, 2023

Dani Borrego entrevista a los representantes de Eslovenia Después de pasar por La Pichoneta, Dani quiere saber qué se lleva de su paso por el festival, cómo se siente a pocas horas de la gran final y se tiene algún amuleto para enfrentarse a la segunda semifinal. Él le enseña su grito de guerra. El ritual que repiten cada vez que suben al escenario. Borrego le pregunta quién cree que va a arrasar esta noche en el televoto y él lo duda unos segundos, pero al final le responde que él mismo (Eslovenia). ¡Viva la seguridad en uno mismo! Desde el Euro Village Borrego trata de entrevistar a las representantes austríacas, una de las favoritas de esta edición. A pesar de que no lo consigue, vemos un reportaje de Los Davides en el centro de Madrid. Las han bautizado como las Sonia y Selena austríacas y se preguntan si al público español les convence "Who the hell is Edgar?" de Teya & Salena. El tema dedicado a Edgar Allan Poe parece que convence a las calles de Madrid.