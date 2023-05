Portugal - Mimicat con "Ai Coração" en la Final | Eurovisión

"Ai coração, que não me deixas em paz. Não me dás sossego, não me deixas capaz", así empieza la canción de Mimicat, representante de Portugal en el Festival de Eurovisión 2023. El país luso continúa con su buena racha desde que Salvador Sobral se alzó con la victoria en Eurovisión 2017 con "Amar pelos dois".