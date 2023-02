A la segunda va la vencida: Blanca Paloma gana el Benidorm Fest 2023 y volará en mayo a Eurovisión. Su "Eaea" sonará alto y claro en Liverpool, donde se celebra la 67ª edición del certamen, un canto que aúna tradición y modernidad. Así lo han decidido público y jurado con sus votos: Blanca Paloma ha recibido 94 puntos del jurado profesional, 35 de la muestra demoscópica y 40 del televoto. Con un total de 169 puntos, la ilicitana se impone a Agoney y Vicco, que ocupan la segunda y la tercera posición de la clasificación. Recibe el micrófono de bronce de manos de Chanel, quien fuera su compañera el año pasado.

El flamenco vuelve a Eurovisión tras años de ausencia. Admiradora de Remedios Amaya, Blanca Paloma reivindica el género y lo fusiona con la electrónica en "Eaea". Es su segunda participación en el Benidorm Fest: el año pasado presentó "Secreto de agua", canción de Lucía en la telaraña e inspirada en el crimen sin resolver en el que se centra la serie documental original de RTVE Play. Pasó a la final y logró la quinta posición, una experiencia tras la que quiso repetir. Esta vez Blanca Paloma vuelve a pellizcar corazones y se alza hasta el primer puesto.

La intérprete de "Eaea", que ha llegado al sábado como favorita de la segunda semifinal, se ha enfrentado en la final a otros siete artistas. Karmento ha inaugurado la gala con "Quiero y duelo" y después hemos escuchado a Megara ("Arcadia"), Alice Wonder ("Yo quisiera"), Fusa Nocta ("Mi familia"), Agoney ("Quiero arder"), la propia Blanca Paloma, José Otero ("Inviernos en Marte") y Vicco ("Nochentera"), la última participante en actuar. Blanca Paloma se ha puesto a la cabeza y ya es nuestra nueva representante en Eurovisión con "Eaea".

Resumen, actuaciones y finalistas de final del Benidorm Fest 2023

00.55 | Megara, puro rock, dejan la puerta abierta a volver al Benidorm Fest. "Arcadia" ha hecho vibrar al público y parece que estarían dispuestos a intentar otra vez que España lleve rock a Eurovisión, algo que nunca ha pasado.

00.52 | Vicco también se pasa por La noche del Benidorm Fest. Se muestra muy orgullosa de su actuación, que la ha hecho ganar el voto demoscópico y quedar finalmente en tercera posición. "Yo creo que es una experiencia muy guay de aprendizaje, de trabajo en equipo", dice del Benidorm Fest, animando a todos a presentarse.

00.36 | Vuelve a revivir el momento en el que Blanca Paloma se ha proclamado ganadora. Su celebración con el público, con los pichones -como llama a sus fans-, y su reencuentro con Chanel, con quien ha bailado al recibir de sus manos el micrófono de bronce.

00.34 | Sorpresa para Blanca Paloma: Su familia conecta con ella para darle la enhorabuena. "Todo el trabajo, aquí está la recompensa", le dice su madre. "Hoy estamos felices no, lo siguiente", asegura su padre. "Gracias por ese cuarto de la música", le dice Blanca Paloma. "¡Qué vergüenza, me está viendo todo el mundo!", ríe después.

00.30 | Así ha quedado la clasificación de la gran final:

1. Blanca Paloma con "Eaea" (169 puntos)

2. Agoney con "Quiero arder" (145 puntos)

3. Vicco con "Nochentera" (129 puntos)

4. Megara con "Arcadia" (106 puntos)

5. Alice Wonder con "Yo quisiera" (89 puntos)

6. Karmento con "Quiero y duelo" (80 puntos)

7. José Otero con "Inviernos en Marte" (75 puntos)

8. Fusa Nocta con "Mi familia" (71 puntos)

00.27 | Es el momento de recibir a la ganadora: ¡Blanca Paloma entra en el plato de La noche del Benidorm Fest! "Cada uno es una pieza fundamental del puzle", asegura, agradecida a su equipo, que la rodea.

00.23 | Agoney comenta su paso por el Benidorm Fest en el programa. "Era mi intención, contar la historia como debía", asegura el canario. ¿Volvería a presentarse? "A mí me gusta hacer las cosas según las sienta", dice.

00.14 | Ha ganado, pero sigue tranquila. Así se ha mostrado Blanca Paloma en su primera conexión con La noche del Benidorm Fest, en la que Miki Núñez y Aitor Albizua repasan lo ocurrido en la gran final. Agoney, que ha logrado el segundo puesto, dice que está muy orgulloso: "'Quiero arder' es el primer single de mi próximo disco. Esto acaba de empezar".

00.04 | Tras bailar con Chanel, Blanca Paloma se sube al escenario de nuevo, esta vez ya como ganadora. La ilicitana nos vuelve a deslumbrar con "Eaea", la canción que nos representará este año en Eurovisión.

23.55 | ¡Blanca Paloma es la nueva ganadora del Benidorm Fest! Blanca Paloma se corona con 169 puntos. Chanel entrega el micrófono de bronce a su compañera en la pasada edición.

23.54 | Y, por último, llega el turno del televoto, decisivo a la hora de decidir quién se convierte en nuestro nuevo representante. El televoto ha decidido, a través de sus llamadas y SMS, que queden así sus puntos:

40 puntos: Blanca Paloma

35 puntos: Agoney

30 puntos: Vicco

28 puntos: Megara

25 puntos: Karmento

22 puntos: Fusa Nocta

20 puntos: Alice Wonder

16 puntos: José Otero

23.50 | La muestra demoscópica, compuesta por 350 personas, es la siguiente en otorgar su voto, que corresponde al 25% de los puntos totales:

40 puntos: Vicco

35 puntos: Blanca Paloma

30 puntos: Agoney

28 puntos: Megara

25 puntos: Fusa Nocta

22 puntos: José Otero

20 puntos: Karmento

16 puntos: Alice Wonder

23.46 | Es el momento de conocer los resultados de la votación mixta. Empezamos por el jurado profesional, que decide el 50% de los puntos totales. Así han votado los ocho miembros del jurado profesional:

94 puntos: Blanca Paloma

80 puntos: Agoney

59 puntos: Vicco

53 puntos: Alice Wonder

50 puntos: Megara

37 puntos: José Otero

35 puntos: Karmento

24 puntos: Fusa Nocta

23.42 | ¡Menuda actuación nos ha regalado Ana Mena! Ha presentado un medley con dos de sus canciones: "Un clásico", su último tema, y también "Las 12".Comienzan las votaciones.

23.36 | La suerte está echada. Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez anuncian que se cierran las líneas y ya no se puede seguir votando. En breve conoceremos los resultados de las votaciones y, en definitiva, quién es el ganador de la segunda edición del Benidorm Fest. ¡Qué nervios!

23.20 | Las líneas siguen abiertas. Mientras continúan las votaciones, recibimos en el escenario a Mónica Naranjo. Nuestra presentadora inauguró la primera semifinal a ritmo de "Diva", la canción con la que Dana International, de Israel, ganó Eurovisión en 1998. Ahora interpreta "Sobreviviré", una de sus canciones más famosas.

23.12 | ¡Ya puedes votar por tu actuación favorita! ¿Qué artista quieres que vaya a Eurovisión este año? Recuerda que el 25% del resultado final está en manos del televoto: puedes llamar o mandar un SMS para mostrar tu apoyo a tu canción favorita.

23.11 | Sábado noche, 19.80. Vicco se sube al escenario la última para montar una verdadera fiesta y poner a todos a bailar "Nochentera" la noche entera, como una noche ochentera. Con Alejandro Sanz como padrino musical al inicio de su carrera, Vicco ha compuesto muchas canciones para otros artistas, entre ellas una que estuvo a punto de representar a España en Eurovisión: fue coautora de "Muérdeme" (2019).

El Palau d'Esports L'Illa se convierte en una discoteca al ritmo de "Nochentera", con una puesta en escena que recuerda a los años ochenta. La coreografía es muy divertida y el público se lo pasa en grande cantando con Vicco, sobre todo en el momento de corear "sube, sube, sube". ¡Menuda forma de acabar la noche! "Nochentera" contagia buen rollo y con ella cerramos las actuaciones de los participantes.

23.05 | José Otero presenta sobre el escenario una historia muy personal. "Inviernos en Marte" habla de del amor que se profesaban sus padres. "Mi madre hay una frase que repetía que es que su recuerdo nunca se irá", cuenta él, una idea que repite en la canción.

El dolor de la pérdida está presente a lo largo de sus tres minutos sobre el escenario, en los que el público enmudece, totalmente atrapado por la actuación y un directo impecable. La puesta en escena recuerda a Marte, con el rojo y la plataforma giratoria sobre la que José Otero y sus bailarines orbitan en una dramática danza que pone la piel de gallina.

22.58 | Y durante la pausa nos dan un notición: ¡Mónica Naranjo y Chanel estarán en Cover Night! La presentadora del Benidorm Fest y la ganadora de la pasada edición dan el salto a jurado de este nuevo programa.

22.56 | Llega el turno de Blanca Paloma. Como Agoney, la ilicitana ha sido la favorita de su semifinal, en la que ha triunfado con 167 puntos. Experiencia no le falta: el año pasado ya participó en el Benidorm Fest con su primer single de estudio, "Secreto de agua", y quedó en quinta posición. Admiradora de Remedios Amaya, regresa con "Eaea", una canción con la que reivindica el flamenco en Eurovisión.

Blanca Paloma pellizca los corazones del público con su cautivador canto, entre la tradición y la modernidad. En la puesta en escena, elegante y minimalista, destacan un círculo de flecos que cae desde el techo como una cascada, un símbolo de su zona de confort: "el pecho de mi abuela o el útero al que entro para saber de dónde vengo y hacia dónde voy", comentaba ella en una rueda de prensa. En definitiva, "un viaje de empoderamiento a través del rito".

22.47 | Fue el gran favorito de la primera semifinal: Agoney conquistó al jurado profesional y al televoto, consiguiendo un total de 161 puntos. Su interpretación arrasó en todos los aspectos y hoy busca afianzarse como candidato al micrófono de bronce. "Quiero arder" es su propuesta.

El escenario vibra con Agoney, que presenta un directo impresionante. La puesta en escena eleva aún más la canción: tiene una realización muy marcada, destacando el carisma del canario y su exigente coreografía. En este viaje al infierno posa imitando incluso La Piedad de Miguel Ángel. Quiere arder y finalmente lo consigue, con el fuego rodeándole.

22.41 | Fusa Nocta lo tiene claro: "Mi familia lo primero". A simple vista podría parecer que no tiene nada de ellos en su actuación, pero todo lo contrario. Su familia está muy presente. Escuchamos la voz de su prima al comenzar y acabar la canción y de fondo está en todo momento el coche blanco de su abuelo, ese que tenía cuando ella era una niña. Otro símbolo es la trenza, que "representa esa herencia en la familia de las mujeres", según contó hace unos días.

Sin duda, una puesta en escena potente y urbana para una canción que fusiona géneros de una manera muy inteligente. Ella está arrolladora, con muchísima actitud, que contagia el público. El Palau d'Esports L'Illa se viene arriba con "Mi familia", cantando, aplaudiendo y celebrando durante toda la actuación.

22.34 | Alice Wonder se sincera en "Yo quisiera", la emotiva balada con la que quiere ganar el Benidorm Fest. Quiere parar el tiempo y durante tres minutos lo consigue. Su actuación comienza de forma íntima, sola con su piano. Así es precisamente cómo nació la canción, improvisando ante este instrumento en "un momento de shock vital".

Ella es la luz entre toda la oscuridad, envuelta en un mar de nubes. Al fin desata su tormenta interior en Benidorm, mientras los relámpagos y los rayos resplandecen a su alrededor, una puesta en escena acorde a la intensidad emocional de la canción.

22.28 | España nunca ha llevado rock a Eurovisión, pero esta vez Megara está cerca de conseguirlo. Su actuación fue la gran sorpresa de la primera semifinal y logró el pase a cuatro puntos de distancia de Aritz Aren. Esta noche Megara busca volver a convencer a público y jurado con una potente puesta en escena que impacta desde el primer momento. ¡Bienvenidos a "Arcadia"!

Su cantante, Kenzy, repite un directo espectacular y derrocha carisma. Conecta con los miembros de su equipo, las robóticas bailarinas que los acompañan y, por supuesto, la cámara, que no se despega de ella. Megara nos adentra en un videojuego con dancebreak incluido, fuego y pirotecnia. Rock en estado puro.

22.22 | Karmento inaugura la final como solo ella sabe: su "Quiero y duelo" rinde un emocionante homenaje a su tierra desde la intimidad de ese cotano que recrea, un pedacito de su hogar, conectando con el público a través del sentimiento. Vocalmente brillante y espléndida en su actitud, abre una ventana a su casa, sus recuerdos y, en definitiva, al corazón de la artista.

Karmento crea una atmósfera mágica en el Palau d'Esports L'Illa, que se convierte durante tres minutos en su Bogarra natal. La manchega conquista al público a través de sus movimientos, su gran presencia escénica y ese juego de luces que nos presenta a sus padres en la sábana a su lado. Cinco coristas se suman a ella para acompañarla en ese loroló final, un momento muy emocionante.

22.15 | Del jurado profesional depende el 50% del resultado final. En la votación mixta también participa la muestra demoscópica (25%) y el televoto (25%). Puedes consultar todos los detalles de la mecánica de votación en nuestra web.

22.13 | Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez nos presentan a los miembros del jurado, quienes ya han votado en las dos semifinales. Empezamos por los internacionales: Katrina Leskanich, líder de Katrina & The Waves (representante de Reino Unido en 1997); William Lee Adams, fundador del medio especializado Wiwibloggs; Tali Eshkoli, jefa de la delegación de Israel en Eurovisión; Nicola Caligiore, quien fue jefe de la delegación de Italia en Eurovisión, y Christer Björkman, miembro del equipo de producción de Eurovisión y representante de Suecia en 1992. Como miembros nacionales tenemos a José Santana, presidente de OGAE; Irene Valiente, directora del programa de Radio 3 El último lugar, y Nina, nuestra representante en Eurovisión 1989 y portavoz del jurado profesional en esta edición del Benidorm Fest.

22.10 | Jurado y público decidirán qué canción tiene que representarnos en Eurovisión a través de una votación mixta. La que más puntos reciba viajará a Liverpool en mayo. El 50% del resultado dependerá del jurado profesional, compuesto por ocho miembros.

22.10 | Karmento será la primera participante en subirse al escenario, donde cantará "Quiero y duelo". La seguirán Megara ("Arcadia"), Alice Wonder ("Yo quisiera"), Fusa Nocta ("Mi familia"), Agoney ("Quiero arder"), Blanca Paloma ("Eaea") y José Otero ("Inviernos en Marte"). Vicco volverá a cerrar la gala, como ya hizo el jueves, con "Nochentera". El orden, anunciado este viernes, ha sido establecido por sorteo.

22.07 | Mónica Naranjo y Miguel Poveda han sido los encargados de dar comienzo a las semifinales con sus actuaciones de "Diva" y "Eres tú". Ahora escuchamos a otro invitado de lujo, Manuel Carrasco, que protagoniza el inicio de la gala interpretando "Eres".

22.05 | Llega por fin el momento que todos estábamos esperando. ¡Comienza la gran final del Benidorm Fest 2023! Esta noche descubriremos quién gana y nos representa en Eurovisión. ¿Quién será el sucesor de Chanel? El billete de Liverpool está entre Karmento, Megara, Alice Wonder, Fusa Nocta, Agoney, Blanca Paloma, José Otero o Vicco.

22.00 | Mónica Naranjo hizo una entrada triunfal en la primera semifinal: durante su actuación de "Diva" -la canción con la que Dana International ganó Eurovisión- desveló que había teñido su melena de rubio. Ahora es Chanel quien cambia de look. Luego volveremos a verla durante la gran final del Benidorm Fest.

21.50 | Ya no queda nada para revivir la ilusión de la gran final del Benidorm Fest. Hace un año Chanel se alzó con el micrófono de bronce -el principio de una aventura que la llevó a alcanzar el tercer puesto en Eurovisión- y esta noche otra se proclamará ganadora de la segunda edición del certamen. La gran final comienza a las 22.00, con ocho grandes actuaciones y una única canción ganadora. ¡Qué nervios!

21.30 | Chanel ya está en el photocall del Benidorm Fest, donde va a entregar el micrófono de bronce. "Vengo como espectadora y como eurofán", asegura en el Telediario. No ha querido decir cuál es su candidatura favorita, pero sí mandar unas palabras a modo de consejo para todos los participantes: "Que disfruten, porque este momento no se va a volver a repetir". La suya es la mejor posición de España en Eurovisión en 27 años, per, según cuenta en Benidorm Calling, cree que hay opciones para llevarse el micrófono de cristal.

21.00 | "Dime" cumple 20 años este 2023, una fecha que Beth Rodergas va a celebrar por todo lo alto. Los organizadores de la Barcelona Eurovision Party anunciaron en noviembre que Beth iba a estar en el evento y este sábado nuestra representante en Eurovisión 2003 revela que va a volver a interpretar "Dime" después de no cantar el tema desde hace 19 años. Su viaje será el protagonista de un documental de RTVE Play.

20.45 | Blanca Paloma ha recibido la visita de Jordi Cruz, un momento muy especial para ella: "Empecé a imaginar, a soñar, artísticamente con Jordi Cruz". Alice Wonder también ha hablado de "Yo quisiera", su propuesta esta noche: "Ojalá hubiera más público. Es una canción bastante poderosa en vivo".

19.55 | Nuestro compañero Daniel Borrego habla con Vicco en la zona de los camerinos. La artista habla de cómo vivió el momento de la votación: "Yo no me esperaba para nada ni el segundo puesto del jurado ni el demoscópico ganarlo. Estaba flipando". "Literal, pensaba que no pasábamos", asegura.

19.45 | Karmento ha hablado de su actuación, deteniéndose en un tierno detalle: la figura de sus padres, proyectada sobre la sábana que ondea a su lado. "No voy a poner aquí a dos personas haciendo el paripé", asegura la artista. Entra ahora a plató Megara, las rockeras del Benidorm Fest 2023.

19.30 | ¡Arranca ya el Benidorm Calling! Xuso Jones y Jordi Cruz nos cuentan todas las novedades. Puedes seguir el programa en RTVE Play, YouTube y TikTok. Karmento, primera participante en actuar esta noche, se ha pasado por el plató para comentar cómo se siente antes de la gran final.

19.25 | ¿Sabías que España no es el único país que elige representante en Eurovisión esta noche? Noruega también celebra hoy su preselección, con Jone, Eline Thorp, Skrellex, Ulrikke Brandstorp, Umani Tsunami, Atle Pettersen, Swing'it, Elsie Bay y Alessandra como candidatos. Ulrikke Brandstorp, por cierto, ya fue elegida para representar a Noruega en 2020 con "Attention", aunque la edición no pudo celebrarse.

19.10 | Mientras esperamos a que comience Benidorm Calling, a las 19.30, recordamos que puedes volver a ver las actuaciones de los finalistas. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se clasificaron en la primera semifinal, mientras que Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero lo hicieron en la segunda. ¿Quién se alzará con el micrófono de bronce? Los ocho se han dejado un mensaje para su yo del futuro en la urna de los deseos. ¿Qué habrán escrito?

18.40 | En esta gala no solo escucharemos a Karmento, Megara, Alice Wonder, Fusa Nocta, Agoney, Blanca Paloma, José Otero y Vicco, los artistas que compiten por representarnos en Eurovisión. También disfrutaremos de las actuaciones de dos invitados de lujo: Ana Mena y Manuel Carrasco se subirán al escenario para celebrar la música. ¿Qué canciones nos regalarán esta noche? "Va a ser la primera vez que cante mi nuevo single, "Un clásico". Estoy muy emocionada por eso. Nos espera mucho glitter y mucha performance. También va a haber fiesta", cuenta Ana Mena en nuestras redes.

18.20 | En poco más de una hora podrás seguir en directo una nueva entrega de Benidorm Calling en RTVE Play, YouTube y TikTok. Por el plató han pasado otros días los participantes para hablar con Xuso Jones y Jordi Cruz. Con ellos han compartido sus impresiones antes de comenzar las semifinales. Hoy, que es la gran final, ¿qué ocurrirá? No te lo pierdas a partir de las 19.30 en RTVE Play, YouTube y TikTok.

18.00 | Karmento será la encargada de abrir la gran final con su "Quiero y duelo", mientras que Vicco volverá a cerrar con "Nochentera". Así lo ha querido el azar: el orden se ha determinado mediante un sorteo con Gonzalo Hermida como 'mano inocente'. Curiosamente, Vicco ya fue la última en actuar en la segunda semifinal y hoy repite. Este es el orden en el que actuarán los artistas que participan en el programa de hoy:

1. Karmento con "Quiero y duelo"

con "Quiero y duelo" 2. Megara con "Arcadia"

con "Arcadia" 3. Alice Wonder con "Yo quisiera"

con "Yo quisiera" 4. Fusa Nocta con "Mi familia"

con "Mi familia" 5. Agoney con "Quiero arder"

con "Quiero arder" 6. Blanca Paloma con "Eaea"

con "Eaea" 7. José Otero con "Inviernos en Marte"

con "Inviernos en Marte" 8. Vicco con "Nochentera"

17.57 | La victoria está entre Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta, Megara, Blanca Paloma, Vicco, Karmento o José Otero. Ellos son los ocho artistas que se han clasificado en la primera y la segunda semifinal, en las que hemos tenido que decir adiós a Aritz Aren, Sharonne, Meler, Twin Melody, Sofía Martín, Alfred García, Siderland, Famous, E'FEMME y Rakky Ripper.

17.55 | ¡Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de la final del Benidorm Fest 2023, donde comentaremos en directo todo lo que ocurra en esta emocionante noche! Hoy conoceremos quién sigue los pasos de Chanel y nos representa en Eurovisión. ¿Quién ganará esta segunda edición del Benidorm Fest?