La gran final del Benidorm Fest 2023 ha empezado. Todo se bate desde la nana de Blanca Paloma, al intimísimo de Alice Wonder, la fiesta de Vicco, el folclore de Karmento, el fucsiarock de Megara, la familia de Fusa Nocta, los inviernos de José Otero y la explosión de Agoney. Todos ellos compiten por el único pase a la final de Eurovisión, que se celebra en mayo en Liverpool.

Para ello todos están dándolo todo sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Ahora bien, hay una actuación que es de lo más ardiente. ¿Sabes de quién te hablamos, verdad? Agoney desciende hasta los infiernos para responder a todos aquellos que alguna vez le señalaron con el dedo y le dijeron que ardería en el infierno por ser homosexual.

Agoney condena a quienes le mandaron arder en el infierno por ser homosexual

Agoney quiere cumplir su sueño y representar a España en el Festival de Eurovisión. El canario es uno de los 18 participantes del Benidorm Fest 2023, la preselección española para el certamen europeo. Agoney participará en el festival alicantino con la canción "Quiero arder", un explosivo tema con el que quiere impresionar al público con su derroche vocal.

Pero además de ello, quiere mandar un mensaje muy importante contra los discursos de odio. Fue monaguillo con tan solo 13 años, mucho antes de empezar a cantar. Ahí es donde descubrió un concepto del infierno que no había escuchado antes: "Me hablaban de la homosexualidad como el demonio. Yo ya tenía las cosas muy claras porque no había vivido eso con mi familia. No consideraba que lo que me atraía sexualmente fuera malo", cuenta en una entrevista.

Aunque Agoney tenía clara su orientación sexual y sabía que no era algo malo, aún hay mucha gente influenciada por este tipo de argumentos, algo con lo que el cantante quiere romper por completo. Además, hace otra referencia a la Iglesia representando 'La piedad' de Miguel Ángel. De ahí su letra para ir a Eurovisión: "Atado a tu juego. Yo disparo primero. Alimento mi ego. Sin error, con acierto. Si me miras y no quieres ver lo que tu me obligaste a crear. Siento si yo al provocar. Te hago volver a rezar". Puedes consultar aquí la letra de "Quiero arder" al completo.