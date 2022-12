Un sueño: Eurovisión. Agoney quiere intentar representar a España en Liverpool 2023. De momento tendrá que defender su tema "Quiero arder" sobre el escenario del Benidorm Fest. Aunque no es la primera vez que se postura para ser el representante de España en el Festival de la Canción. La letra de la cacnión está escrita por el propio artista junto a Black Panda.

Cuando estaba en la academía de Operación Triunfo, junto a su gran amiga Miriam Rodríguez, canto en la gala especial para escoger al candidato de Lisboa 2018, "Magía". La canción estaba compuesta por David Otero, Diego Cantero y Tato Latorre. Ambos quedaron en un quinto puesto donde salieron victoriosos Amaia y Alfred con "Tu canción". Además, en el talent show, defendió el tema de ganador de Eurovisión 2014, "Rise like a phoenix" de Conchita Wurst.

Letra de "Quiero arder"

Atado a tu juego

Yo disparo primero

Alimento mi ego

Sin error, con acierto

Si me miras y no quieres ver lo que tu me obligaste a crear

Siento si yo al provocar

Te hago volver a rezar

Atado a tu juego

Queda lejos el cielo

Un capricho sincero

Esta prohibido, lo quiero

Lamento la falta de luz pero ya no me obligo a brillar

Secretos desiertos de aquello que soy

Silencio en la noche que me hace gritar

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que aún no me has dejado ser

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que en el infierno quiero arder

Atado a mi juego

Ahora soy lo que quiero

Sigo aquí prisionero

Pero ya no te ruego

Atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad

Juntos en este lugar

Toca volver posar

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que aún no me has dejado ser

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que en el infierno quiero arder

Atado al juego siempre disparo primero

La luz me ayuda a ver que sigo en el infierno

Y yo solo quiero arder