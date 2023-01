Diversidad de géneros musicales. Fusa Nocta, una de las 18 participantes del Benidorm Fest 2023, intentaré representantar a España en Eurovisión 2023 con "Mi familia". Una canción escrita por ella misma junto a Ignacio Moreno y Carlos Padilla. En ella encontraremos ritmos de trap y flamenco como también partes de rap y electrónica.

Detrás de este gran proyecta, está la gaditana Miriam Nares, una joven promesa del trap nacional, que se hizo famosa gracias a su actuación en el Factor X en 2019. Por aquel entonces, fue capaz de dejar sin palabras a los miembros del jurado, especialmente a Risto Mejide.

Letra de "Mi familia"

Mi familia

Mi familia lo primero

Es que yo tengo mis miedos

Que me quieran tocar cielo

Y yo voy a tocar suelo tocar suelo tocar suelo

Mi abuela un día me dijo

Mírate bien al espejo

Y mírate con orgullo

mírate mírate

Que me duele la carita

De lo guapa que la tengo

Me ha dicho mi abuelita

Nena tú siempre primero

Mi familia lo primero

Es que yo tengo mis miedos

Que me quieran tocar cielo

Y yo voy a tocar suelo tocar suelo tocar suelo tocar suelo tocar suelo

Pa mis padres ser orgullo

que presuman de lo suyo

Y cuando piensen en mí que sea todo bueno, todo bueno

Este mundo yo sé que les quita el sueño y no es pa menos

Yo nunca estoy sola

Mi familia es lo primero

Es que yo tengo mis miedos

Que me quieran tocar cielo

Y yo voy a tocar suelo tocar suelo tocar suelo tocar suelo tocar suelo

Mi abuela un día me dijo

Mírate bien al espejo

Y mírate con orgullo

Mírate, mírate

Que me duele la carita

De lo guapa que la tengo

Me ha dicho mi abuelita

Nena tú siempre primero

Mientras ellos sepan quien soy, quien soy

Yo nunca me caigo, sus manos me tienen cogida ay ay ay

Que me miren a los ojos y tengan fe

Aunque la líe ellos siempre sepan que estoy debajo su piel