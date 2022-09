Risto Mejide reacciona a las burlas tras su ruptura con Laura Escanes: "El dolor lo invade todo"

La separación de Laura Escanes y Risto Mejide ha sorprendido a todos. Desde el anuncio de su ruptura este fin de semana no han parado de sucederse las reacciones. Algunas no demasiado positivas. Tras siete años de relación, la pareja hizo público el fin de su matrimonio a través de un comunicado en sus redes sociales, pero lo hicieron por separado. Por un lado la influencer escribio un desgarrador y romántico texto hacia el padre de su hija. Por otro lado, el presentador alude a que ha sido su relación más perfecta.

En un momento tan duro, amigos cercanos, familiares y personalidades de la esfera pública se lanzaron a expresar su cariño y apoyo a la pareja a través de sus redes. Entre ellos Chenoa, Cristina Cifuentes, Paula Echevarría, Santi Millán. Sin embargo, el comunicador también ha recibido críticas que volvían a aludir a la diferencia de edad entre ambos. Tan solo un día después de anunciar su separación, Risto ha querido responder a todos ellos.

"El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", comenzaba su mensaje en redes. "Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", contestaba a todos los que le han criticado. Pero no ha querido olvidarse de los que le han apoyado. "A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre", son las palbras que les ha dedicado.

El presentador asegura que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. "Es un agujero negro que se instala en el alma". Pero trata de mirar hacia delante y concluye su mensaje con un "Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto".