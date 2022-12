Agoney: "En el escenario del Benidorm Fest voy a liarla parda"

Tras horas de avión, un outfit casual y el brillo de ilusión en los ojos, el canario Agoney llega al plató de Euodramas y Comedias para charlar con Inés Hernand y Fede Arias sobre su Quiero arder y su propuesta escénica. Una canción que, según contó el artista en la rueda de prensa celebrada tras el estreno del tema: "no la compuse pensando en Eurovisión, sino que la hice porque lo necesitaba". Contra todo pronóstico y desafiando a su discográfica, el participante "tenía pensada otra canción más comercial y pop, pero al final esta fue mi propuesta". Un tema que sorprende porque tiene muchas partes habladas, "pero a mi me apeteceía hacer algo que dejase muy claras mis intenciones: hacer arder Benidorm y Liverpool".

Con esos dos adjetivos describe Agoney su estado actual, y es que confiesa que "ahora me estoy dando cuenta de lo que he hecho". Tras terminar su participación en Dúos Increíbles junto a su compañera de escena Ana Belén , el artista empieza a entrenar mucho para lo que se viene el 31 de enero, 2 y 4 de febrero en la localidad valenciana. "En el escenario de Benidorm Fest voy a liarla parda" y todo gracias a un trabajo conjunto con el escenógrafo David Pizarro , el mismo que ha trabajado con Nathy Peluso en el videoclip ' Vivir así es morir de amor ', o con Aitana en su ' En el coche '.

Entre todo el trabajo que está haciendo para preparar su actuación en Benidorm Fest no solo está el entrenamiento físico y vocal , sino que afirma estar aprendiendo catalán y "estudiar todos los idiomas de España". Un trabajo personal y en equipo para hacer arder cualquier escenario posible.

Al cantante le gusta Eurovisión desde pequeño y considera que es m ucho más que un festival de música , "también es compartir con los amigos y vivir la fiesta". Sin embargo, afirma que no siente haberse ganado la etiqueta de "eurofan" porque " es un título muy grande " y de saber mucho, "soy un lovervisión".

El reto de Eurovisión

Horas después de ver la luz Quiero arder, es cuando Agoney toma consciencia del reto que tiene por delante: "Esta mañana me levanté, miré las redes y pense... 'vaya en la que me he metido'". Un desafío que afronta "con mucho respeto, trabajo y amor por la música" y un 2023 al que le pide como deseo "ir a Liverpool".