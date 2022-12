Karmento: "Si gano Eurovisión gritaré un 'loroló' infinito"

Karmento tiene claro lo que hará si el 13 de mayo de 2023 en la final de Eurovisión le entregasen el micrófono de cristal. Su conocido 'loroló' sonará en toda Europa. Eso sí, primero, tendrá que defender "Quiero y duelo" sobre el escenario del Benidorm Fest para conseguir el billete a Liverpool. Un tema escrito de su puño y letra y que expresa la sensación de querer algo y lidiar con el dolor y la dificultad que conlleva a conseguirlo

Carmen Toledo, la albaceteña que se esconde tras este proyecto, sintió que le apetecía vivir esta aventura tras ver la edición pasada del certamen alicantino. "Estoy muy contenta, me encuentor muy bien, sino yo no me hubiera presentado a esto", les comenta a Inés Hernánd y Fede Arias en su visita al plató de Eurodramas y comedias.

¿Quién la vestirá en el Benidorm Fest? Karmento apareció a la cita de Fede e Inés con un conjunto hecho por Ana Almenara. Además desveló que la estilista será su vestuarista y alfiletera personal en el festival alicantano. Pero, ¿qué significado tiene? "Es una persona que tiene montones de alfileres y que todo el tiempo está viendo como coses las cosas, donde hay que subirle y dónde hay que bajarle. Va tirando alfileres por todas partes", ha explicado.

¿Qué se llevará Karmento en la maleta para la ciudad alicantina? La albaceteña está muy apegada a sus raíces. Se enriqueció con el folclore y la música tradicional en Borraga, un pueblo de la sierra de Albacete donde aprendió a cantar junto a su abuela. Por lo que la artista llevará cargada su maleta. Así suena "Quiero y duelo", la canción de Karmento para el Benidorm Fest 2023 "Espero que el autobús que llenemos desde Albacete hasta Benidorm vengan los Miguelitos (postre típico de Castilla La Mancha) y las cosas que haya que llevar". Además de que no estará sola. "Tengo un grupo que se llama Equipo Karmento, donde tengo apoyo de mi gente y he braseado".