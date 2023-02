Rompiendo cánones y despertando pasión allá a dónde va. Después de intentarlo con "Secreto de agua", Blanca Paloma se alza con el primer puesto de la segunda edición del Benidorm Fest y se va directa al Festival de la Canción de Eurovisión 2023 que viviremos el próximo mes de mayo en Liverpool. "Eaea" será la canción que represente nuestra candidatura, así que quedan por delante meses de mucho trabajo en los que la intérprete ya ha confesado sentirse con ilusión y la fuerza necesarias para enfrentarse a ello.

03.01 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" en la final

"Han roto esquemas, ¿no era a la tercera la vencida? Esta noche duerme a mi vera el micrófono. Sigo muy tranquila, será la yaya. Siento que lo hemos hecho entre todas y estoy muy orgullosa. ¡Este año vamos a por todas! Con mis padres hemos recordado cuando nació todo. Nos acabamos de bailar una sevillana de la emoción, estoy muy contenta. Mi familia es verdad que nunca me ha empujado hasta aquí, pero me ha dado alas y han creído en mi vocación. Mi padre es bombero y entendía que hay profesiones que son así, que te eligen a ti", confesaba emocionada la intérprete. "Las cosas que vienen de “a poquito”, vienen para quedarse. No era consciente de que me iba a cambiar la vida, porque llevo un año trabajando duro y únicamente para la música".

"Quiero mucho a Chanel, quiero que me cuente cómo es todo para estar preparada para la que se viene. Pero creo que lo estoy, ¡y mi equipo también!", indicaba sobre su encuentro sobre el escenario.

“Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb): "Yo creo que mi familia nunca me ha empujado hasta aquí, pero sí que me han dado alas"#BenidormFest #BenidormFest2023 https://t.co/POgJswG8Fd pic.twitter.com/BJtaENYEvl“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 5, 2023

"Junto a Paula, la coreógrafa, queríamos que hubiera una palabra que lo uniera todo. Y esa palabra fue TRANCE. Queríamos que hubiera un elemento que hiciera alusión al flamenco, pero que no fuera típico y al uso. El mantón que lleva mi abuela con los flecos que le cae sobre el pecho era el lugar de confort desde el que quise partir en la puesta en escena. Pero también el viaje de empoderamiento y la catarsis de las ancestras".

“Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb): "Yo espero que Europa tenga el pecho preparado para el pellizco, y que del pellizco se levante por 'Eaea', por bulerías"#BenidormFest #BenidormFest2023 https://t.co/JiDqTY7MIG pic.twitter.com/TmAhWGkNke“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 5, 2023

"Bebemos de la fuente del flamenco, que es infinita, pero cada uno la ha llevado a su terreno y lo ha hecho suyo. Cuando se hace con verdad, llega con verdad y pellizca. Espero que Europa se levante con "Eaea" y bulerías". Aunque... si nos hubieran dejado más tiempo, seguro que habríamos hecho algún cambio. Así que de aquí a mayo todo puede pasar".

"Creo muchísimo en la energía que me están mandando mi abuela y todas nuestras ancestras. Las siento súper presentes, así que claro, ¿cómo no voy a creer? Quien no cree no llega a ninguna parte. Esto el año pasado no me lo habría imaginado, ¡que se prepare Europa! La concentración me ha mantenido enfocada en esta misión, que estaba aquí preparada para nosotras. Espero seguir con esta tranquilidad, porque hay algo que avala este trabajo: la verdad con la que nos expresamos"