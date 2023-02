Ya conocemos a los nueve finalistas del Benidorm Fest. Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero se unen a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara. Tras la segunda semifinal, los aspirantes al micrófono del bronce comparten sus sensaciones en A media mañana.

“He podido disfrutar mucho más que la vez anterior” Blanca Paloma nos cautivó con “Secreto de Agua”, pero este año nos ha enamorado con “Eaea”. “Estoy súper contenta de esta segunda oportunidad. Le he echo frente con una tranquilidad de la que todavía me estoy asombrando. Ojalá el sábado llegue con la misma seguridad porque he podido disfrutar mucho más que la vez anterior”, afirma la ilicitana en A Media mañana. Dos ediciones y ya tenemos una interprete que ha repetido experiencia. ¿Qué le motivó a hacerlo? “Cuando terminó la primera edición del Benidorm Fest lo tenía clarísimo, quería hacer un repertorio propio con mis temas. De todos ellos encontramos que “Plumas de nácar” y “Eaea” estaban preparadas para un formato así”, confiesa Blanca Paloma en los micrófonos de Radio Nacional. “Eaea” es su propuesta más personal, un homenaje a su abuela Carmen, con la que se ha postulado como una de las favoritas para ir a Eurovisión. “Mi abuela, también, ha estado ahí acompañándome en todo esto. Así que súper contenta de poder seguir con este legado flamenco que me ha dejado, poder transmitirlo a mi manera y con todo el respeto que merece”, subraya la finalista del Benidorm Fest. 03.08 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" en la segunda semifinal

“Lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien y tengo ganas de repetirlo” “Nochentera” es la canción más escuchada en las plataformas digitales, es un himno a la felicidad. en palabras de Vicco “es como ese chute de energía, de pase lo que pase en ese momento se va y te da como un punto de subidón”. Ayer, convirtió el Palau d'Esports en una auténtica fiesta. Su propuesta, una de las más rítmicas de la noche le valió la segunda posición. “Es un momento muy intenso. Muchas emociones, muchos pensamientos. Pero lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien y tengo ganas de repetirlo, quizás un poco más tranquila”, señala Vicco. La catalana, que ha sellado su pase para la gran final del sábado, buscará alzarse con el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión 2023. ¿Se ve con opciones? “Creo que va a ser fuerte porque hay mucho talento. Los que hemos quedado somos increíbles. Será una gala muy potente”. Sin embargo, ella ya se siente ganadora por el hecho de estar participando en el certamen. “Al final éramos 876 propuestas y estar aquí es espectacular. Es una muestra de que el trabajo lleva a los frutos y lo quiero disfrutar a tope”, destaca Vicco. 03.10 min Benidorm Fest - Vicco canta "Nochentera" en la segunda semifinal

"Viví la semifinal como una especie de sueño" El folclore español vuelve a hacerse un hueco en la final del Benidorm Fest. El año pasado lo hizo de la mano de las Tanxugueiras y en esta edición este género musical es representado por Karmento. "Es un placer seguir la estela de las Tanxugueiras y una oportunidad increíble de mostrar lo que hago, mi música y mi proyecto", asegura la manchega en los micrófonos de Radio Nacional. ¿Cómo ha vivido la manchega esta segunda semifinal? "La viví como una especie de sueño, que no me vino mal, porque en realidad lo que yo quería mostrar era un sueño en el escenario. Tuve como muchos momentos de altibajos y mi escapada de la tensión cuando menos me lo esperaba". La artista se acerca a sus raíces desde la modernidad con "Quiero y duelo", un tema compuesto en Bogarra. "Me fui a parar unos días para ver qué pasaba con la vida y cómo me sentía. Y allí pues me reencontré y ahí apareció esta canción", confiesa Karmento. 02.45 min Benidorm Fest - Karmento canta "Quiero y duelo" en la segunda semifinal