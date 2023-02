Alice Wonder, Agoney y Megara han pasado por los micrófonos de Las tardes de RNE tras ser seleccionados en la primera semifinal del Benidorm Fest en un programa especial, a pesar de las rivalidades habituales en una cita de estas características han mostrado su buena sintonía y respeto. Minutos antes también hablaba en Radio Nacional Fusa Nocta, la otra preseleccionada en la cita del pasado 31 de enero, que se mostraba segura y feliz de todo lo que está ocurriendo.

“Están pasando cosas muy guays” Fusa Nocta ha confesado que se encuentra “bien”, todavía no está nerviosa ante la gran final del Benidorm Fest. De lo que sí está segura es de haber ganado con su participación: “Están pasando cosas muy guays”. La canción con la que se presenta se titula “Mi familia” y para ellos ha tenido palabras de agradecimiento por su apoyo desde el principio cuando se fue a estudiar a Madrid “como podían de todos los modos” y “siempre son los que me han abrazado y me han enseñado un montón de cosas”. Define su tema como una “fusión de muchas cosas que pueden gustar” y cree que tiene encaje en Eurovisión. Ha añadido que “es una apuesta un poco más arriesgada, pero siento que puede gustar mucho y que se puede hacer una cosa increíble en cuanto a espectáculo. Creo que sí tendría mucho potencial allí”. Se refiere en la letra al miedo “que tienes de decepcionar de algún modo a tu gente y de tener como un sueño, unos objetivos y al final no llegar y decepcionarles”. Su meta personal es la de “poder vivir tranquila de la música y siempre dedicarme a esto”. Algo que siempre ha soñado “desde pequeñita”.

“Amamos el escenario” Megara siguen con “resaca emocional” tras su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest: “Para nosotros el escenario es nuestro hábitat natural. Amamos el escenario. Estábamos eufóricos. Después de ese día, la acogida que hemos tenido y que estamos teniendo por parte de todo el mundo, un sueño”. Tras “tanto tiempo luchando por ello, ver este tipo de cosas es lo mejor que nos puede pasar”. “Arcadia es un lugar paradisíaco y se ha convertido en nuestro paraíso”. Arcadia es como se titula la canción de Megara y han explicado que metafóricamente cuenta la historia “de una relación entre dos chicas que están muy unidas y que tienen una relación a través de las redes y a través de unos juegos, de ahí nuestra puesta en escena, pero resulta que tiene su parte dramática, igual que tenía su parte dramática en la mitología; que es que al final una de ellas se entera que la otra tiene una relación con un chico y ahí está el drama”.

“Una improvisación calladita” Cuando Alice Wonder ha escuchado la canción en ‘Las tardes de RNE’ su canción “Yo quisiera” que ha presentado al Benidorm Fest, ha pensado en “las vuelta que ha dado” este tema. Ha contado que nació de “una improvisación que era así muy calladita y lo susurraba todo mucho. De pasarla a cantarla a un escenario televisivo, es un buen cambio” Con la participación de esta canción quería “darle un meneillo musical a este festival” y no a su carrera. La pianista y cantante quería “aportar otra cosa. Claramente es una canción intensa. Empieza de una manera y acaba de otra”. Ha explicado que “va más lento. Todas las performance van a tiro hecho. Como yo creo que en eso no tenía mucho qué competir. No he estado en tele y no es mi onda”. Quiso proponer “algo un poco híbrido, que fuera mi show pero que mantuviera mi esencia ahí”.