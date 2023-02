El año pasado las Tanxugueiras con su canción en gallego ‘Terra’ fueron las favoritas del público del Benidorm Fest, ¿lo conseguirá la banda Siderland con el tema ‘Que esclati tot’ en esta edición? Es la única composición en una lengua cooficial y si ganara el certamen, sería la primera vez en la historia que España lleve una propuesta en catalán a Eurovisión.

El grupo está formado por Uri Plana (voz y guitarra), Albert Sort (bajo) y Andreu Manyós (batería) y el año pasado se quedaron a las puertas del Benidorm Fest con su tema 'Tragèdia o calor'. Sin embargo, esta noche interpretarán ‘Que esclati tot’ en el escenario. ¡Él que la sigue la consigue! Todavía no sabemos si los catalanes pasarán a la final del sábado, lo que está claro es que nos harán bailar con el ritmo pop y el estribillo pegadizo de esta canción.

‘Que esclati tot’, compuesto por Siderland en colaboración con Roger Argemí, transmite muy buen rollo, aunque su letra hable de desamor. “¿Qué sentido tiene continuar si ya no me quieres?”, dice una de las frases. Si no entiendes el catalán, no te preocupes porque a continuación tienes la traducción del tema. ¿Conseguirán “que estalle todo” el escenario del Benidorm Fest?