Todo listo en Benidorm para otra noche de infarto. A las 22.37 de este jueves comienza la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023, un programa que promete mantenernos en tensión en todo momento. En juego están los cuatro últimos pases a la gran final, que se disputarán los nueve artistas que participan en la gala de hoy. ¿Quiénes se unirán a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara, elegidos este martes, y competirán por conseguir el ansiado pasaporte a Liverpool?

Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Blanca Paloma, E'FEMME, Siderland, Alfred García y Vicco nos presentan esta noche sus propuestas para Eurovisión. "La Lola", "Inviernos en Marte", "Quiero y duelo", "Tracción", "Eaea", "Uff!", "Que esclati tot", "Desde que tú estás" o "Nochentera": el sábado volveremos a escuchar cuatro de estas canciones.

Recuerda que tú también puedes participar en la elección de los cuatro clasificados de este jueves. El resultado dependerá de una votación mixta entre el jurado profesional (50%), el voto demoscópico (25%) y el televoto (25%): puedes votar por tu canción favorita mediante llamadas de teléfono y SMS. Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand serán los maestros de ceremonias de esta gala decisiva.

En directo, la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023

21.17 | Rakky Ripper entra en el programa. "He sentido la tracción de la prensa y de los medios. He oído muchos aplausos, me ha gustado", dice del ensayo. Rosalía sigue a Rakky Ripper, que también ha recibido hoy un mensaje de Chanel para desearle suerte.

21.08 | Ya puedes volver a ver la entrevista de Famous en Benidorm Calling. Dice que está "muy contento" con el ensayo de este jueves. "Vais a ver baile, sobre todo mucha energía. Voy a servir vocals también", avanza de su actuación. ¡Ya queda menos para disfrutar de ella!

10.44 min Benidorm Calling - Entrevista a Famous

21.00 | Famous y E'FEMME ya se han pasado por el plató para compartir sus impresiones en estos momentos, a más de una hora de empezar el programa. También hemos estado con José Otero en su camerino: actúa el segundo, pero parece que le habría gustado ir el primero y abrir la segunda semifinal.

20.34 | ¡Ya estamos en directo en Benidorm Calling! Hablando con los protagonistas de esta noche. No te pierdas el programa previo oficial.

20.00 | La programación especial comienza en media hora en RTVE Play. Benidorm Calling repasa desde las 20.30 la última hora del festival en directo. El pasado martes Xuso Jones y Jordi Cruz pudieron hablar con los participantes de la primera semifinal antes de que se subiesen al escenario. ¿Quiénes se pasarán hoy por el plató del programa? En breve lo descubriremos.

19.55 | Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara ya está clasificados para la gran final. Quedan cuatro plazas: Famous ("La Lola"), José Otero ("Inviernos en Marte"), Karmento ("Quiero y duelo"), Rakky Ripper ("Tracción"), Blanca Paloma ("Eaea"), E'FEMME ("Uff!"), Siderland ("Que esclati tot"), Alfred García ("Desde que tú estás") y Vicco ("Nochentera") competirán esta noche por hacerse un hueco en la última fase del concurso.

19.50 | ¡Buenas tardes! Hoy nos espera otra noche emocionante. A las 22.37 comienza la segunda semifinal del Benidorm Fest, con nueve grandes artistas que se postulan para representar a España en Eurovisión. Nos traen unas actuaciones preparadas con mucho trabajo y mimo, unas canciones espectaculares, desde emotivas baladas hasta temas con los que bailar y darlo todo. Sin embargo, solo cuatro de estas canciones volverán a sonar el sábado en el Palau d'Esports L'Illa.