Todo sobre el look de Inés Hernand: un sorprendente homenaje a Chanel

No hay evento musical en el que la moda no tenga un gran protagonismo. Y el Benidorm Fest no iba a ser menos. Igual que ocurrió en el Festival de San Remo, esta cita previa a Eurovisión ha hecho una potente apuesta por la imagen, con firmas tan conocidas como María Escoté, que ha vestido a Twin Melody, y Dominnico, que ha vestido a Agoney. Inés Hernand, una de las presentadoras, ha llamado poderosamente la atención con sus looks, ambos con un denominador común: el látex. Si en la primera semifinal se envolvió en un aura de estrella del dorado Hollywood, ahora pega un giro radical y apuesta por un total look en negro con joyas en dorado que juegan al contraste.

"Es en honor a aquellas campañas de los 90 de Chanel, bajo la dirección creativa de karl Lagerfeld", dice Raúl Rodríguez, su estilista, que ha escogido para ella un body negro y unos guantes firmados por Calvin Klein, y unas soberbias botas-pantalón de Balenciaga. Es un look 'matador' en el que destacan los complementos. Inés lleva joyas vintage, que remarcan ese guiño al chanelismo noventero, pero la pieza más especial es el cinturón, una pieza de la casa Chanel de los años 90. El furor por el vintage sigue creciendo y esta es una buena prueba.

Inés Hernand y Mónica Naranjo con sus looks del Benidorm Fest RTVE

Claves de un estilo Sus armas son la naturalidad, un lenguaje que llega a todos y un estilo propio a la hora de vestir. Con ellas ha conquistado al público, sobre todo a la generación Z. La presentadora se atreve con casi todo y cuenta con la ayuda de su estilista. Juntos logran looks que hacen suspirar a sus seguidores. Pasa del negro absoluto a los tonos flúor con una soltura envidiable, y tan pronto adopta una aire sofisticado y nocturno como otro romántico y sensual, siempre llevados a su terreno. Adora las plumas y los flecos, pero también el cuero y el tul. "En estos dos años que llevamos juntos, hemos podido modelar su imagen, siempre con la ayuda de Ismael, el maquillador", dice el estilista, consciente de la importancia de trabajar en equipo. "Inés nos da libertad para trabajar y hemos apostado por looks rompedores, con influencias que van del rock&roll al punk, pero siempre desde la moda", revela. Inés Hernand con su homenaje vintage a Chanel

Una cintura de cine En este tiempo a su lado, ha aprendido que prendas le sientan mejor. "Su punto fuerte es la cintura, por eso utilizamos mucho el corsé. ¡Tiene una cintura de avispa increíble!". Y también sabe qué tonos de la paleta cromática son los más acertados para ella. "Le quedan muy bien los azules, sobre todo los azules en tono celeste, como sus ojos, y también los rosas". Y rosa empolvado, sensual y delicado, es el fabuloso look que llevó en la primera semifinal de Benidorm Fest 2023, un look al más puro estilo de las divas del séptimo arte. "Es un look inspirado en el Old Hollywood, en las actrices de la edad dorada del cine, pero también es una oda al látex", cuenta Raúl.