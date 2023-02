Decía el año pasado que quería pellizcar los corazones de la gente con su "Secreto de agua" y vaya si lo hizo. Blanca Paloma regresa al Benidorm Fest por segundo año consecutivo con otra emocionante canción. "Eaea" es su propuesta en esta ocasión y, aunque su nombre sugiera un arrullo infantil, poco tiene de nana, como ella misma indica. "Yo creo que más que dormir a una criatura podría despertar a cualquiera", asegura. Un crimen sin resolver inspiró su última participación, pero ¿de qué habla ahora con "Eaea"? Estas son las pistas que nos ha dado la intérprete.

Aunque ahora parezca imposible, "Eaea" no fue su única opción a la hora de presentarse al festival en esta edición. De hecho, ella pensaba que iban a elegir a aquella otra canción, "Plumas de nácar" . Las ofreció como compositora, pero la llamaron para que pusiera voz a aquel "Eaea", entonces todavía una maqueta. Admiradora declarada de Remedios Amaya, Blanca Paloma reivindica el flamenco con "Eaea": España no ha llevado ningún tema del género a Eurovisión desde "Quién maneja mi barca".

Un amor que va más allá de la muerte

Pero ¿qué significa el tema para Blanca Paloma? "Para mí es una transmisión de amor, claramente, y no un amor cualquiera. Es un amor incondicional, ese amor que va más allá de la muerte. Esa declaración se la puedes hacer a un amado muy querido, ¡desde a una criatura hasta cada uno lo que tenga! Más que arrullar, te puede invitar a muchas otras cosas", insinúa.

La define como "misteriosa", "seductora", y deja la puerta abierta a otra lectura. "Podría aludir a los celos, cuando dice 'lagrimitas del Nilo, noches en vela'. Puedes estar noches en vela porque la criatura no para de llorar o porque tu amado no llega", comenta. Sin duda, una letra abierta a todo tipo de interpretaciones, según aquel que la escuche. Lo que sí sabemos es el significado de una bonita -e intrigante- expresión que utiliza. "Mi niño, cuando me muera, que me entierren en la luna y todas las noches te vea, todas las noches menos una", canta ella, pero ¿a qué noche se refiere? "Si te entierran en la luna, y el ciclo lunar es toda una evolución hasta el día que no hay luna, ese día", aclara.