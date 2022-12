Blanca Paloma: "Presenté dos canciones a este Benidorm Fest"

Look de escándalo, amor en redes sociales y el corazón lleno de pasión por la música, así visita Blanca Paloma a Inés Hernand y Fede Arias en Eurodramas y Comedias. Ella es la veterana en el Benidorm Fest, puesto que se estrenó en la primera edición, pero este año repite con las mismas ganas e ilusión de siempre. Eaea es su apuesta para conseguir esa plaza en Eurovisión 2023, una canción "que es una nana, pero no solo para niños, sino también para nuestro amado o amada", cuenta en la rueda de prensa de presentación.

"A mi los retos me gustan y por eso estoy aquí de nuevo". Es una de sus propuestas más personales, "un tema muy íntimo" y todo un homenaje a su abuela Carmen : "era la matriarca, sevillana, costurera, el alma de la fiesta y una artista de sobremesa". Si Secreto de agua , canción con la que llegó a la final el año pasado, era "un trocito de verdad", Eaea "no es un cachito, sino la verdad de Blanca Paloma. Un viaje harmónico fundamentado es sus raíces andaluzas y en "esa transmisión heredada de mis ancestras ".

A la candidatura para tener una plaza en esta fiesta de la música , Blanca Paloma presentó dos temas, el finalemnte elegido, que es Eaea , y uno que se quedó a las puertas: Pluma de nácar . Resulta que esta "fue la primera canción que escribí cuando tampoco tenía previsto dedicarme a la música, lo hacía porque era una necesidad". Algo que sale de las entrañas y que "quería dedicar a los eurofans porque son los que me han dado la ilusión de estar en la música , antes estaba entrando y saliendo de los escenarios y ahora me quedo siempre dentro".

Curiosidades y rituales

La artista no tiene televisión desde que se fue de casa a los 17 años, pero, paradójicamente, "ahora estoy en la tele". Es su hermana, también cantante, Sara Ramos, la que "me cuenta a quién no me puedo perder", y es de las que mira las cosas directamente por el ordenador. Eso sí, la buena promoción no se le ha escapado de las manos, porque está muy presente en las redes sociales y llama la atención por sus increíbles outfits.

Su amuleto en la primera edición fue un cuarzo y su mayor ritual antes de salir al escenario es "pensar desde dónde quiero cantar, cierro los ojos, conecto conmigo y respiro con el universo". Sobre las tablas de este 2023 no nos adelanta ninguna de sus propuestas, pero pinta a que el gesto del arquero será sustituido por otro emblemático.